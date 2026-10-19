El adelanto del cribado de cáncer de mama a los 45 años beneficiará a 117.000 gallegas

Una mujer participa en el cribado de cáncer de mama en el Hospital Gil Casares, en Santiago, en foto de archivo XOAN A. SOLER

El adelanto de los cribados de cáncer de mama de los 50 a los 45 años beneficiará a 117.000 mujeres, afirmó este lunes Alfonso Rueda. El presidente de la Xunta explicó que serán llamadas por años -las nacidas en el año 1982 en el 2027 y así de forma sucesiva- hasta el 2031, cuando todas se podrán haber efectuado la prueba.

La decisión de ampliar los cribados, materializada hoy en el Consello de la Xunta, fue anunciada el sábado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una visita al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Caamaño explicó que también se reforzará la cobertura del cribado de cáncer de cérvix a mujeres de 25 a 30 años que no estén inmunizadas contra el virus del papiloma humano.

La ampliación de las pruebas para detectar el cáncer de mama fue aprobada por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial. Pero todavía se está tramitando la normativa que reformará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que incorporará esa mejora y también la cobertura hasta los 74 años.

Galicia se ha adelantado en ambos casos. Los cribados hasta los 74 años se empezaron a realizar en el Servizo Galego de Saúde en el 2023. En el caso del cáncer de mama, la propuesta aprobada por la citada comisión preveía dar un plazo de tres años para aplicarla, una vez que se publicase la normativa que todavía se está tramitando.