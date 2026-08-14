Una mujer da a luz en una uvi móvil tras esperar al autobús que la llevaría al hospital

La mujer que dio a luz en la uvi móvil del Samur Ayuntamiento de Madrid | EFE

Una mujer de 36 años ha dado a luz este viernes en una uvi móvil del Samur-Protección Civil de Madrid tras esperar en una parada de autobús con la intención de dirigirse al hospital para dar a luz

Tanto la bebé, de nombre Sua (fuego en euskera), como la madre se encuentran en perfecto estado y han sido ingresadas en la maternidad de O´Donnell, adonde las trasladaban cuando se produjo el alumbramiento, según fuentes del servicio de emergencias madrileño.

La mujer, que ya tiene cuatro hijos más, se encontraba esperando en un parada de autobús en la calle de Alberique, en el madrileño barrio de San Blas, con la idea de tomar el transporte público para llegar al hospital para parir después de comenzar con las contracciones.

Pero al sentirse sin fuerza para seguir esperando en la parada llamó al 112 y pidió ayuda. Una uvi móvil del Samur acudió en su auxilio y al subir al vehículo la mujer tuvo nuevas contracciones, según fuentes del Samur.

De camino al hospital se produjo el nacimiento de la niña, «que salió muy bien, sonrosadita, y enseguida se ha puesto a llorar y se ha enganchado a la madre», según el relato del enfermero que asistió al parto, que definió a la recién nacida como «superguapa».