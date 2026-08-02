Las restricciones severas de agua se extienden por Europa

Una vista desde un dron muestra a personas nadando cerca de un buque de guerra alemán hundido durante la Segunda Guerra Mundial, que quedó al descubierto debido al bajo nivel del río Danubio provocado por la sequía y el calor extremo, en Prahovo, Serbia. Djordje Kojadinovic | REUTERS

El panorama hídrico en Europa se ha visto sacudido por la dureza de la sequía, como consecuencia de las olas de calor que azotan de forma ininterrumpida el continente. En España, el estado de las presas evidencia una marcada brecha territorial: mientras las cuencas del Cantábrico y del Miño-Sil superan ampliamente el 70 % de su capacidad; el embalse del Segura roza el 22 %, el Guadalquivir se sitúa en torno al 30 % y las cuencas internas de Cataluña rondan el 35 %. Una fragilidad similar al sur peninsular se registra en el sur de Francia, con los embalses del departamento de Pirineos Orientales y del valle del Ródano en mínimos históricos; o en el norte de Italia, donde la cuenca del Po y los depósitos alpinos permanecen cerca del 40 % de su volumen útil. En el norte y centro del continente, además zonas del noroeste de Inglaterra o la cuenca del Danubio sufren un descenso continuado en sus reservas reguladoras.

Con los depósitos bajo mínimos, la respuesta institucional se traduce en órdenes ejecutivas concretas y limitaciones directas sobre la población y la economía. En Francia, los departamentos etiquetados bajo el nivel de alerta máxima (Crise) —como Var o Bouches-du-Rhône— aplican la prohibición total de regar cultivos entre las 9 y las 20, restringen el uso del agua de red exclusivamente a la preparación de alimentos e higiene personal, y han congelado las licencias para la construcción o el llenado de piscinas privadas.

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Por su parte, en el norte de Italia se imponen recortes obligatorios del 30 % en las concesiones de agua para el sector industrial y la producción hidroeléctrica, limitando además de forma drástica los turnos de riego para la producción agrícola en Lombardía y Piamonte. Incluso en el Reino Unido se mantienen activas las prohibiciones de uso de mangueras en varias regiones del sur, respaldadas por multas que alcanzan las mil libras por lavar patios o coches con agua de la red pública. Como medida general de choque, metrópolis como Barcelona, Marsella o Roma aplican reducciones nocturnas en la presión del suministro para evitar el desperdicio por microfugas en las canalizaciones principales. En España, el litoral andaluz y el interior catalán prohíben ya llenar piscinas privadas, regar jardines y campos de golf con agua potable, así como la limpieza de fachadas o el lavado particular de vehículos.