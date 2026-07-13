Aquel primer Monte do Gozo: cuando el final del Camino estaba «al revés»

Gladys Vázquez REDACCIÓN / LA VOZ

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Peregrinos europeos en julio de 1993 en el Monte do Gozo
Peregrinos europeos en julio de 1993 en el Monte do Gozo XOAN A. SOLER

Albergue y gran recinto de espectáculos, la puesta en marcha del Monte do Gozo aquel verano de 1993 no estuvo precisamente engrasada. «La primera impresión cuando llegué fue la de entrar en Auschwitz, pero la calidad de los servicios me hizo olvidar un poco ese aire de campo de concentración que da su arquitectura», relataba un peregrino

14 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«La primera impresión cuando llegué fue la de entrar en Auschwitz». La frase que un peregrino le espetó al periodista Nacho Mirás en su crónica del 2 de julio de 1993 era el auténtico sentir

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