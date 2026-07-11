Las tormentas dejan una tarde con más de 5.000 rayos en Galicia

Dos personas en Santiago refugiadas esta tarde bajo la tapa de un contenedor al sorprenderlas una intensa lluvia XOÁN A. SOLER

Algunas zonas de Galicia han vivido esta tarde una estampa nada ajena al verano. En un instante, se ha pasado de una mañana y una primera parte de la tarde soleada hasta el punto de animar a la playa o la piscina, a que las nubes se cerrasen, el cielo se oscureciese y empezase a descargar agua, acompañada de rayos y truenos. Lo que viene siendo una tormenta de verano. La situación no debía coger demasiado por sorpresa. La Aemet ya había activado una alerta naranja en la comunidad por fuertes tormentas en la provincia de A Coruña y en el centro y oeste de la de Lugo, por la posibilidad de que se acumulasen hasta 30 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora, entre las 16.00 y las 23.59.

Efectivamente, la lluvia llegó, descargando con fuerza en algunos puntos como Santiago, donde una tromba de agua caída pasadas las siete y media de la tarde obligó a suspender temporalmente los conciertos del festival O Gozo Fest. También llegaron los rayos, y en números importantes. Más de 5.000 relámpagos se han registrado en Galicia entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, concentrándose especialmente en el interior de la provincia de A Coruña y el norte de la Pontevedra. En algunos puntos, lluvia y aparato eléctrico han venido acompañados incluso de granizo.

En concreto, las tormentas se intensificaron especialmente entre las siete y las ocho de la tarde, con más de 3.000 rayos detectados por la red que MeteoGalicia tiene a lo largo de la comunidad. En la hora siguiente, de las 20.00 a las 21.00, se rozaron los 1.500.

Para este sábado, la Xunta tiene activa una alerta naranja en toda la provincia de A Coruña y en el centro de la provincia de Lugo por tormentas y lluvias. Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

En el caso de fuertes lluvias se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.