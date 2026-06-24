Un menor consiente que violen a su novia para saldar una deuda de drogas en Valencia

Agentes de la Policía Nacional en Valencia, en una imagen de archivo Manuel Bruque | EFE

Una violación grupal con tres acusados, uno de ellos menor de edad y novio de la víctima, se ha saldado con penas de doce años de cárcel para los dos mayores de edad y medidas para el menor por un delito de lesiones. Los dos condenados por la agresión sexual con acceso carnal, uno como autor y el otro como cooperador necesario, han acabado reconociendo los hechos en el juicio celebrado por conformidad en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia en la mañana de este martes, con la vista puesta a la posible expulsión del país una vez hayan cumplido un tercio de la pena, que van a pelear sus defensas en ejecución de sentencia.

Según los hechos declarados probados y reconocidos por los dos acusados juzgados este 23 de junio, el novio de la denunciante «conminó a su propia pareja» para que tuviera relaciones sexuales con uno de ellos, para saldar una deuda por las drogas que acababan de comprar esa noche, mientras el otro vigilaba fuera de la furgoneta por si aparecía alguien para que no les interrumpiera, todo ello sin el consentimiento de la joven, de ahí que se le condene también por la agresión sexual como cooperador necesario a la misma pena que al autor material de la violación agravada.

Los hechos ocurrieron a las ocho de la tarde del 20 de marzo de 2025 cuando la víctima junto a su novio de 17 años y los dos procesados, de nacionalidad rumana y sin antecedentes penales, se dirigieron en la furgoneta propiedad de uno de los ahora condenados por sentencia in voce, a comprar sustancias estupefacientes a la zona del Cabanyal de Valencia.

Tras varias horas deambulando, acabaron sobre la 1.40 horas de la madrugada del día 21 de marzo, en un descampado próximo al barrio de La Torre de Valencia y «alejado de cualquier posible mirada ajena», especifica el fiscal en su escrito de acusación, reconocido por los acusados.

Una vez en dicho descampado detuvieron la furgoneta, en la que iban los cuatro, y el novio de la víctima la conminó a su pareja a tener relaciones sexuales con uno de los acusados, ya que este había pagado la cocaína que habían comprado y esa era la única forma que se le ocurrió de saldar su deuda. Todo ello pese a la oposición de la joven, según han admitido ante el tribunal los procesados, quienes tenían el hándicap de que los hechos ya habían sido valorados por el juzgado de Menores que enjuició al novio, de 17 años en el momento de los hechos. Si bien en su caso solo se le impusieron medidas por un delito de lesiones, los hechos que se declaraban probados ?sin ser una sentencia vinculante a la otra y poder tener perfectamente criterios distintos? los dejaba en una posición complicada sin casi posibilidad de defensa.

A uno lo condenan como autor material y al otro como cooperador necesario de la agresión sexual a la joven

Así, pese a la negativa y resistencia de la joven, entre su novio y el otro procesado la obligaron mediante amenazas a quedarse en la furgoneta con el autor material de la violación. Este le quitó los pantalones y la ropa interior y la penetró vaginalmente contra su voluntad mientras el otro procesado y el menor estaban fuera del vehículo vigilando por si aparecía alguien y «para asegurar la impunidad de la agresión», aclara el fiscal, que solicitaba para cada uno de los dos adultos enjuiciados una pena de trece años de prisión.

La violación por la que han sido condenados ahora a doce años de cárcel ?un año menos de la pena a la que se enfrentaban, pero con la expulsión del país en el horizonte? se consumó debido al temor de la denunciante a ser golpeada por los tres varones que estaban con ella en ese descampado apartado, entre ellos su propio novio.

La pena impuesta

Con los hechos declarados probados tras el reconocimiento de los acusados, las defensas han conseguido que se les imponga la pena mínima posible, al tratarse de un delito de agresión sexual con acceso carnal agravado al ser cometido por la actuación conjunta de dos o más personas ?da igual que solo uno la penetre ya que ambos participan, uno como autor y el otro como cooperador necesario?. De hecho, el artículo 180 del Código Penal fija las penas para la agresiones sexuales con penetración en estos casos entre doce y quince años de prisión con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual de 2022 (ley del solo sí es sí).

Además de los doce años de cárcel, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia les impone otros cinco años de libertad vigilada y les prohíbe comunicarse en modo alguno con la víctima y aproximarse a menos de 500 metros de ella por un plazo de quince años. De igual modo, se les impone a cada uno de los acusados la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores por tiempo de 17 años.

En este caso en concreto no hay responsabilidad civil al no reclamar nada la denunciante, quien tampoco ejercía acusación particular contra sus agresores. De no ser por el Ministerio Fiscal los hechos podían haber quedado en nada, pero el fiscal se ha mostrado inflexible a la hora de retirar la acusación para ninguno de los acusados considerándolos a ambos igual de responsables del delito de agresión sexual. En el caso del menor, una vez más se demuestra que los Juzgados de Menores son más benévolos y no se le condenó por la violación.