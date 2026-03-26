Vota y opina: al hilo con la agresión de una manada de perros a una mujer en Tomiño, ¿crees que en general los propietarios de canes cumplen las normas sobre tenencia animal?

Perros sueltos en el parque Europa. OLAYA RODRÍGUEZ

Este martes, una mujer de 72 años de Tomiño resultó herida tras ser atacada por un grupo de al menos diez perros. La víctima quedó semiinconsciente a causa de las mordeduras y fue auxiliada en un primer momento por un vecino de la zona, que logró apartar a los animales y evitar que la situación fuese aún más grave hasta la llegada de los servicios de emergencia. Agentes del Seprona, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Tomiño identificaron a siete perros como los implicados en lo sucedido. Seis de ellos pertenecen al morador de una vivienda próxima al camino en el que se produjeron los hechos y «normalmente están fuera del cierre». Ninguno de ellos con chip, una medida que es obligatoria desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal aprobada en el Congreso de los Diputados en marzo del 2023.

La citada normativa, conocida por fomentar la tenencia responsable y por establecer sanciones elevadas, fija una serie de obligaciones que marcan un antes y un después en la protección de los derechos de los animales. Entre ellas, se encuentra la prohibición, según el artículo 27, de «mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares».

Las multas, en caso de considerarse que efectivamente se incumple esta norma, pueden alcanzar varias decenas de miles de euros. En concreto, el artículo 74 de la normativa establece esta acción como una infracción grave.