Detenido un cirujano por la presunta violación de una paciente sedada en un quirófano de Murcia

La Policía Nacional ha detenido a un cirujano plástico como presunto autor de una agresión sexual a una paciente a la que intervenía mientras esta se encontraba sedada en un quirófano alquilado en Murcia, según confirmaron fuentes de la investigación.

Los hechos, según ha podido saber La Verdad, ocurrieron el pasado domingo 4 de diciembre en las instalaciones del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, ubicado en la avenida Juan Carlos I de la capital murciana, donde la presunta víctima se sometía a una intervención de pecho.

Fueron dos enfermeras del centro las que se percataron de que el cirujano estaba realizando movimientos sospechosos de apariencia sexual con una paciente cuando esta estaba bajo los efectos de la anestesia, por lo que decidieron grabar un vídeo que pusieron inmediatamente en conocimiento de los responsables del hospital. El centro trasladó los hechos a la Policía, lo que dio inicio a las diligencias policiales, confirmaron fuentes del centro hospitalario.

La víctima formuló la correspondiente denuncia y vistas las pruebas aportadas por el personal del hospital, agentes de la la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) procedieron a la detención del profesional el pasado viernes en Alicante, donde este profesional tiene su clínica, y este fue puesto a disposición judicial.

La víctima no fue consciente en ningún momento de lo que pasaba, por lo que su declaración no pudo arrojar luz a lo sucedido, según señalan fuentes conocedoras del caso, y la clave de la investigación se centra en el vídeo y el testimonio de las enfermeras. La magistrada responsable del Juzgado número 4 de Molina de Segura decretó su ingreso inmediato en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de agresión sexual.

La víctima fue sometida a examen forense para estudiar la posible presencia de restos biológicos resultantes de la presunta violación.

Desde el hospital señalan que este cirujano plástico no forma parte de la plantilla del hospital, y que había alquilado las instalaciones para llevar a cabo la operación, una práctica que también ha realizado frecuentemente en otros centros. Además, el IMED confirma estar estudiando personarse en el caso como perjudicado.