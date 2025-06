Pombo no logra los apoyos suficientes en la primera votación para dirigir la antigua CRTVG

XOAN A. SOLER

El pleno del Parlamento arrancó esta semana con la primera votación para la elección de la nueva directora de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), el nombre que pasa a recibir la CRTVG. Como estaba previsto, la única candidata en este proceso, Concha Pombo, no logró el mínimo de apoyos requeridos al contar solo con los votos del Partido Popular. Este respaldo no será suficiente hasta la tercera votación, en la que a la actual directora de informativos y documentación de la corporación le bastará con la mayoría absoluta. Antes de ello, habrá otro pleno en el que se repetirá este procedimiento, cuando tampoco se espera que su nombramiento vea luz verde al precisar de una mayoría cualificada de tres quintos (45 escaños). Así, su elección por la Cámara gallega como sustituta de Alfonso Sánchez Izquierdo al frente del ente público no se producirá hasta mediados de julio.

La votación en urna estuvo precedida por un corto debate en el que cada grupo tuvo un máximo de cinco minutos para exponer su posición. La popular Carmen Pomar, cuyo grupo elevó su candidatura, destacó que Pombo «comezou como bolseira» en la CRTVG y creció dentro de la corporación «ata chegar a postos de responsabilidade». Censuró, además, que la oposición no presentara alternativas, lo que interpretó como una muestra de «sectarismo» y «crispación» frente a la voluntad de consenso del PPdeG, indicó.

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, denunció un trato informativo sesgado en los medios públicos y acusó al PP de querer que «as súas tropelías pasen como se non acontecese nada». Añadió que la designación de Pombo supondría «un enorme retroceso democrático» y auguró «máis propaganda e menos pluralismo». También acusó a los populares de cambiar la ley de medios públicos únicamente para permitir que el relevo al frente de la CRTVG se pueda desbloquear con la mayoría absoluta de la que goza actualmente el PP.

Desde el PSdeG, la diputada Silvia Longueira tachó el procedimiento de «performance» y advirtió que Pombo será «a responsable das próximas campañas de propaganda do PP». Argumentó que su designación se decidió «no despacho do presidente da Xunta» con el objetivo de alimentar «a máquina de publicidade do seu partido». Recordó que bajo su gestión se produjeron «368 venres negros, a maior caída de audiencia da historia da TVG» y múltiples conflictos laborales.