Sanidad quiere que los alumnos vacunados con pauta completa no hagan cuarentena aunque tengan contactos infectados

Niños, en el arranque del curso escolar esta semana en Madrid Juan Carlos Hidalgo

En este curso escolar, los alumnos vacunados con pauta completa no tendrán que hacer cuarentena aunque tengan contactos estrechos contagiados con covid-19. Esta medida ya había sido aprobada previamente y de manera independiente por las consejerías de Educación de Madrid, Cataluña, Cantabria y Castilla y León. Con respecto a Galicia, la Xunta está pendiente de la Comisión de Salud Pública, que se reunirá este martes para plantear a todas las comunidades que activen esta medida, una norma que rige para el resto de la población que resulta ser contacto estrecho de personas infectadas y que será una de las principales novedades de este curso con respecto al anterior. De hecho, está recogida en el documento Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid, actualizado el 12 de agosto, y que contempla que si una persona está vacunada y se descarta la infección, no tiene que aislarse. Con su puesta en marcha en los centros educativos, no solo se evitarían las ausencias obligadas de alumnos con familiares o amigos infectados sino el cierre de aulas completas cuando se localicen positivos entre los grupos burbuja, según explicaron este martes a Colpisa desde el Ministerio de Sanidad.

En España no se alcanza el 45 % de inmunizados completos en el grupo de 12 a 19 años, aunque ya se supera el 75 % con al menos un pinchazo. En Galicia, las cifras son inferiores a la media estatal. En esta comunidad solo han recibido la pauta completa el 25,2 % de los jóvenes menores de 20 años (45.337), lo que sitúa a la autonomía a la cola en el porcentaje de cobertura vacunal de este colectivo.

Por otra parte, en todo el país hay algo menos de 5,5 millones de niños por debajo de los doce años, que representan el 11 % de la población y que están comenzando el curso escolar estos días sin ningún tipo de protección inmunológica ni un calendario de cuándo podría comenzar su inoculación, ya que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no ha dado todavía su visto bueno a la vacunación. Se supone que la autorización para inmunizar a este grupo etario tardará meses en llegar, porque todavía están llevándose a cabo los ensayos clínicos con niños (en el Chus se están realizando pruebas de este tipo). El propio conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, señaló recientemente que lo más probable es que hasta después de Navidad no sea posible comenzar la campaña para pinchar a los más pequeños, algo clave para intentar conseguir la inmunidad de grupo.