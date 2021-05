Feijoo cree que el Gobierno de España se lava las manos y «xudicializa a pandemia»

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 04/05/2021 18:31 h

El presidente de la Xunta cree la decisión del Consejo de Ministros invitando a los presidentes autonómicos a acudir al Tribunal Supremo para decidir restricciones «abunda nunha pertinaz posición do Goberno central de non querer lexislar, de non deixar lexislar ás comunidades e de xudicializar a pandemia». El hecho de que cada posicionamiento autonómico ante posibles complicaciones de la crisis sanitaria requiera un aval de los tribunales, acudiendo al Supremo en caso de que no se habiliten, supone, a juicio de Alberto Núñez Feijoo, que serán los jueces y magistrados los que gestionen la pandemia, no siendo ellos los que «concordan as propostas do persoal clínico e dos epidemiólogos».

Para el líder gallego, se trata de una nueva «falta de decisión e un seguir lavándose as mans» ante sentencias «que poden ser distintas, que son efectivas desde o momento do seu dictado e que teñen que casarse no Tribunal Supremo. Haberá semanas ou meses con sentencias que habería que aplicar e que, posteriormente, o Supremo podería modificar», lo que contribuirá, a su entender, a incrementar las incertidumbres a partir del próximo domingo «entre todos os presidentes autonómicos, porque isto non é unha cuestión ideolóxica. É un problema de organización dos servizos sanitarios».