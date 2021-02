La vacunación de los docentes necesita mejorar, y muy rápido

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 24/02/2021 05:00 h

Largas colas porque los profesores estaban citados y las vacunas no llegaban, dudas con el orden alfabético, convocatoria de grupos de edad a los que aún no les tocaba, comparecencias de los conselleiros, reunión con la secretaria xeral de Saúde Pública... El plan piloto del Sergas para vacunar a los en torno a 50.000 docentes de la comunidad, aparte de empezar bastante atropellado, ha demostrado que quedan muchas cosas por pulir para que, a partir de hoy, con el inicio oficial de la campaña, se vaya normalizando. Las incidencias provocaron quejas de los profesionales y los sindicatos, pero también comprensión. «Son listados con varias decenas de miles de persoas que teñen que xestionar. Vese boa vontade e temos que dar un voto de confianza», dice el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), Julio Díaz.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, confirmó ayer algunos datos que ya se habían adelantado, como que a los docentes se les convoca por SMS, que tienen que acudir al hospital de referencia del centro en el que trabajan, que por la segunda dosis esperarán entre 10 y 12 semanas y que esta primera deberían recibirla todos en marzo. Además, valoró el esfuerzo de la comunidad educativa y confió en que eso sirva para superar cualquier «defecto colateral que vaya surgiendo», como los que ya se vieron ayer en el Montecelo de Pontevedra. «De mi centro estábamos citados cinco profesores. Yo tenía cita para las 10.04 horas y un compañero a las 8.30 y aún no salió. No sé si a los que están más adelante en la fila les habrán explicado algo. A mí, no. Los rumores eran, primero, que no habían llegado las vacunas y, después, que si estaban congeladas y había que esperar», señalaba una docente desde la cola del hospital. Luego, el gerente explicó que no les habían enviado dosis de AstraZeneca, las que se usan con este colectivo, y tuvieron que esperar a que llegasen desde Santiago.

Pero no todo fueron incidentes, también hubo mensajes de esperanza. Óscar López, de 43 años, profesor de Audición e Linguaxe en dos centros de Ourense, vio cómo sus padres pasaban el covid y recibió ayer la primera dosis como «unha moi boa noticia», que no garantiza aún la tranquilidad, pero algo sí que ayuda.

Información elaborada por Cristina Barral, Javier G. Sobrado, J. Capeáns, S. Carreira y J. V. Lado