La vacunación a profesores será por orden alfabético para no alterar la docencia

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago / La Voz 23/02/2021 16:30 h

Tras dos jornadas de «pilotaxe», el Sergas pondrá en marcha este miércoles la maquinaria ordinaria para vacunar a gran parte del profesorado de Galicia. El objetivo inicial es llegar a unos 50.000 docentes entre los que no entran, de momento, los mayores de 55 años. Los que sí sean convocados dentro del sexto grupo de preferencia serán beneficiarios de la vacuna de AstraZeneca, todavía no testada para mayores de esa edad, según indicó el conselleiro Julio García Comesaña, quien dejó abierta la posibilidad de ampliar el criterio de edad si España se suma a otros países que están levantando esta restricción.

El titular de Sanidade y el de Educación, Román Rodríguez, adelantaron esta mañana algunos aspectos del proceso, en el que de nuevo se va a seguir un orden alfabético y no por centros de estudio para evitar que haya excesivas ausencias que puedan alterar la docencia. A diferencia del grupo de los mayores de 80, que están acudiendo mayoritariamente a los centros de salud o a los PAC, los profesores tendrán que acudir a los hospitales de referencia del área sanitaria en la que trabajen, no donde vivan, un criterio que ya se siguió para los cribados.

La incorporación de los mayores de 55 a la vacunación dependerá de los suministros de Pfizer, pero con la actual previsión, el grupo que empezará a pasar por los puntos de inmunización a partir de mañana estará despachado a finales del mes de marzo. Como medida adicional para no alterar el funcionamiento de los centros, se irán llamando paralelamente a los profesores de primaria y secundaria, aunque tendrán cierta prioridad los de infantil, decisión para la que se siguió el criterio de la exposición y el contacto, mayor cuanto menos edad tienen los alumnos. Siguiendo esta pauta, los docentes universitarios serán los últimos del colectivo, aunque a partir del sábado y hasta el martes comenzará un cribado masivo de antígenos para darle mayor seguridad al regreso presencial a las aulas a partir del 1 de marzo.

Comesaña también anunció que el siguiente colectivo que empezará a recibir vacunas «en breve» será el de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A continuación, explicó el responsable de Sanidade, se seguirán acudiendo a criterios de edad entre la población en general, pero no descartó que se hagan grupos de menores de 55 años para aprovechar las dosis de AstraZeneca. «A alternativa é non vacinar a ninguén», advirtió, en contra del criterio de la Xunta de aprovechar cada dosis lo más rápido posible evitando almacenamientos. Sobre las segundas dosis de Pfizer para los sanitarios, no advirtió problemas ni de suministro ni de operatividad en los centros hospitalarios.

Román Rodríguez, por su parte, destacó la decisión de la Xunta de priorizar al profesorado en el proceso de inmunización colectivo, «unha boa mensaxe», mientras que otras comunidades tardarán «semanas» en iniciarlo. El conselleiro puso mucho énfasis en valorar el esfuerzo y cumplimiento de la comunidad educativa, y se mostró convencido de que esa actitud también ayudará a superar cualquier «defecto colateral» que pueda surgir en las próximas semanas.

La profesora negacionista

Rodríguez también abordó en la rueda de prensa el caso de una profesora del colegio santiagués La Salle que participó en una movilización este fin de semana calificada de «negacionista». Para el conselleiro, «afortunadamente» se trata de un caso «illado» dentro del colectivo y un «mal exemplo», pero dejó en manos de la inspección y del propio centro -concertado- la resolución del mismo. «Adoptarán as medidas necesarias para que un comportamento anómalo non quede sen sancionar», recalcó.