«Mask Singer»: Norma Duval se quita el disfraz de Unicornio

La Voz de Galicia M. Pérez

Redacción / La Voz 19/11/2020 10:07 h

Y bajo el Unicornio había una vedete: Norma Duval. Mask Singer: adivina quién canta desenmascaró anoche a su tercer famoso. El Unicornio volvió de nuevo a llegar al asalto final (lo hizo ya en la primera gala junto a Monstruo y León, y en aquella ocasión fue Georgina Rodríguez la que se descubrió bajo el disfraz). Unicornio llegó a la final junto a Catrina (uno de los disfraces más rodeado de incógnitas), y finalmente bajo la máscara apareció ¡Norma Duval!.

Muchos en las redes sociales ya apuntaba que en sus pistas había dado una clave importante, el su nombre como Unicornio, Ripu, que podía ser Puri al revés. Y es que en realidad, el nombre de pila de Norma Duval es Purificación. Pero ninguno de los cuatro investigadores cayeron en ese detalle. En la primera actuación se inclinaban por Agatha Ruiz de la Prada, mientras que después de que Unicornio cantase Believe, de Cher, salieron nombres como Victoria Abril, Barbara Rey, Angela y Olivia Molina, María Estévez y hasta una increíble Tita Cervera (algo totalmente inverosímil para muchos). Pero ninguno mencionó a Norma Duval, un nombre que corría como la pólvora en las redes sociales ya desde la gala de estreno.

«Soy uno de los seres más misteriosos y mágicos que han pisado la tierra. Me podéis llamar Ripu. Además de la magia la justicia es mi obsesión, me hubiese gustado ser un unicornio trajeado y luchar por las causas justas, pero finalmente la vida me llevó por otros derroteros. Ser artista era otro de mis sueños y mi mamá me ayudó a volar», explicaba el Unicornio en las pistas.

Al asalto final llegaron Catrina y Unicornio, descolocando cada vez más a los investigadores.

El público decidió finalmente que se quitase la máscara Unicornio y apareció Normal Duval. «Malú eres mi cantante preferida, tengo todas tus canciones. Los Javis que los adoro y mi humorista que es un fuera de serie. Estar en un programa cómo este en estos momentos es tan importante, es tan creativo, tan bonito, tan entusiasta, tan intrigante: nadie sabe quién somos», aseguraba Norma Duval.

La noche comenzó con numerosos fans convirtiendo en trending topic el programa horas antes de que comenzase, ejemplo de que Mask Singer se ha convertido en un todo fenómeno televisivo que los telespectadores esperan con ansia cada noche de miércoles. Y es que el programa, que ha sido un éxito internacional antes de recalar en España, está arrasando en audiencia también en nuestro país. Además Mask Singer ha conseguido otro hito importante: que se hable de él más allá del día de emisión.

Con las cinco máscaras de la competición en el primer grupo (tras la eliminación en la primera gala del león: Georgina Rodríguez), primero se enfrentaron tres, de las que salió una para el asalto final, y después otras dos, de la que salió la siguiente máscara candidata a quitarse el disfraz. En el primer grupo estaban Pavo Real, Monstruo y Unicornio.

El Pavo Real ofreció de nuevo pistas (y muy esclarecedoras) asegurando que canta desde los cinco años, es un superviviente en los escenarios y está vinculado de alguna manera a Zaragoza.

Si en el primer programa los cuatro investigadores aseguraban que «canta muy bien», apostando por nombres como Ruth Lorenzo o Paloma San Basilio, en su actuación interpretando Con altura, de Rosalía, les quedó claro que bajo las plumas del Pavo Real hay un artista.

Mientras en las redes sociales casi sonaba al unísono el nombre de Pastora Soler (su nombre real es Pilar), Malú prefería no desvelar su apuesta, aunque aseguraba que «conozco perfectamente esa voz». Javier Ambrossi apostaba por la nadadora Gemma Mengual, Javier Calvo por Ruth Lorenzo y José Mota por Amaral o Mónica Naranjo.

A continuación fue el turno del Monstruo, que en sus pistas aseguró que compartió escenario con Ana Belén, tiene un trofeo vinculado al fútbol y es un amante de los perros.

Sobre el escenario interpretó uno de los mayores éxitos de los BackStreet Boys, Everybody, dejando de nuevo a los jueces muy confundidos, ya que algunos de ellos pensaban que se trataba de un futbolista, cosa que el propio Monstruo desmintió: «Hago mucho deporte, pero no soy futbolista». Los investigadores dieron nombres como Santiago Segura (José Mota), Fernando Tejero (Malú), Alejandro Sanz (Javier Calvo) y Fran Perea (Javier Ambrossi), mientras las redes coincidían mayoritariamente con la teoría de Malú: Se trata de Fernando Tejero, como muchos apuntaban en el primer programa.

En la segunda tanda se enfrentaron la Catrina y el Girasol. Pero antes fue el turno de la máscara invitada, Mariquita, tal y cómo llevaba anunciando el programa toda la noche. «Perdón por estas pintas, pero la actualidad manda. Fuerza no me falta para enfrentarme a los malvados pero mi arma es mi mente. Soy capaz de defenderme con aquellos que me vienen con cuentos chinos, porque ojo, para cuentos los míos. Mientras mis amigas hibernaban, yo estudiaba duro para ser como mis grandes heroínas, entre ellas María Martínez, mi madre. Tranquilo Mota no contaré nada de lo que pasó aquella Nochevieja», decía la Mariquita mientras portaba la pista definitiva: un micrófono con el logo de Antena 3.

La Mariquita interpretó uno de los temas más conocidos de Adele Someone like you. Tras su actuación se dispararon las apuestas de los cuatro investigadores. Javier Calvo fue el único en acertar, asegurando Mónica Carrillo. José Mota apostaba por Cristina Pardo, Malú por Susanna Griso y Javier Ambrossi soñaba con Letizia Ortiz, pero apostaba con Julia Otero. Aunque también surgió el nombre de Ana Pastor.

Finalmente tras el disfraz aparecía Mónica Carrillo. «Es la primera vez que canto en público. Me han convencido, mis disculpas desde aquí para Adele si me ha visto», reconocía.

Retomando la competición, fue el turno de la Catrina, que en sus pistas aseguró que «Por mis vestimentas y mi maquillaje que cuido mucho imagen, pero no soy nada presumida, os diré que hay dias que no me miro en el espejo. Soy muy familiar. Dadme una bella flor, margaritas blancas, ganaréis mi corazón».

Catrina cantó sobre el escenario el éxito Taki taki, de Dj Snake, Selena Gómez y Ozuna, y solo con salir al escenario Ambrossi insistía en su teoría de que se trataba de Shaila Dúrcal, un nombre que ya salió en su primera actuación. Mota apuntaba alto asegurando de que se trataba de la actriz mexicana Salma Hayek, mientras que Malú decía Paulina Rubio y Javier Calvo apostaba por la también mexicana Thalía. «Me tiene despistadísima», aseguraba Malú.

El último en actuar fue el Girasol, sobre el que todos dicen que es Al Bano. Las pistas que dio anoche tampoco sirvieron para desvelar su identidad, aunque queda claro que es italiano. «Mi primera actuación fue muy salvaje. Durante toda mi vida he tenido muy presente y puedo decir que el sonido de la risa es mi mejor medicina. Si me cruzo con un gato negro en el coche tengo que parar, soy muy supersticioso», aseguraba.

Cantó My Way de Frank Sinatra y solo Malú apostó por Al Bano de nuevo. Javier Calvo aseguró que se trataba de Giorgi Damm, Ambrossi apostó Bigote Arrocet y José Mota aseguró que Millán Salcedo.

Eso sí, la teoría que nació la semana pasada no ha hecho más que alimentar en las redes sociales el misterio alrededor del programa, y en este caso, la aparición de Norma Duval bajo el disfraz de Unicornio ha confirmado las sospechas de muchos: Todos o buena parte de los famosos de Mask Singer estarían representados por Susana Uribarri, hija del mítico locutor de Eurovisión, que lleva nombres de la talla de Ana Obregón. Pero estas elucubraciones tienen una base: las publicaciones de Uribarri en Instagram a lo largo de las últimas semanas y meses, que coinciden sospechosamente con algunos de los nombres de los famosos que se barajan pueden estar participando en Mask Singer.

La aparición de Norma Duval alimenta estas teorías. Y es que ella también está representada por Susana Uribarri. Su participación en Mask Singer coincide casi en el tiempo su comienzo como colaboradora en La Hora de La 1, lo que supone su vuelta a la televisisión tras años alejada de los medios.

Quién es quién en «Mask Singer»

Pavo Real. La mayoría de los espectadores apuestan ya claramente por Pastora Soler, aunque los investigadores barajan nombres como Gemma Mengual, Amaral, Mónica Naranjo o Ruth Lorenzo.

Monstruo. Cobra fuerza la teoría de Fernando Tejero, aunque también sonaron nombres como Dani Rovira.

Catrina. Es una de las que más incógnitas despiera, en redes sociales apuestan por la actriz Paz Vega, por Shaila Dúrcal e incluso por Melody.

Girasol. Es uno de los que más claro estaría: el cantante italiano Al Bano Carrisi. Se apoya además en la teoría de Susana Uribarri, ya que también lo representa en España y hace poco colgó una imagen junto a él.

🤔 Así siguen las apuestas respecto a Girasol en #MaskSinger3:

- @JavvierCalvo sigue empeñado en que es Georgie Dann.

- Ambrossi cree que es Edmundo Arrocet.

- @JoseMotaTV sospecha que es Millán Salcedo.

- @_MaluOficial_ cree que se trata de Al Bano. pic.twitter.com/MNVy2k4k3x — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 18, 2020

Gamba. Todo apunta a que se trataría de Máximo Huerta, por las pistas que ofreció en el anterior programa y por su vinculación laboral también a Susana Uribarri.

Cerdita. Bajo la máscara podría estar Antonia Dell'Atte, aunque los investigadores aseguran que se trata de Bárbara Rey.

Cuervo. Siguiendo la teoría de que es representado por Susana Uribarri, podría tratarse de Julio José Iglesias, teniendo en cuenta también las pistas que dio en su primera aparición.

Camaleón. Es uno de los que más incógnitas tiene. Los investigadores tiene diversas teorías.

🤔 Así están las apuestas respecto a Camaleón en #MaskSinger2:

- Ambrossi asegura que es @Maxi_lglesias.

- @JavvierCalvo apuesta por Pep Guardiola.

- @_MaluOficial_ sospecha que es @Guaje7Villa.

- @JoseMotaTV lo da todo y confirma que es Jesús Mariñas. pic.twitter.com/nSHuj14Q6I — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 11, 2020

Caniche. Se trataría de Tamara Falcó, representada también por Uribarri.