La inmunidad de los recuperados dura al menos ocho meses, según un estudio

El codirector del Instituto de Salud y Estrategia (SI-Health) optaría por el mando único, señala a Oriente como guía y alerta sobre la complacencia

Habla Rafael Bengoa Rentería (Caracas, Venezuela, 1952) con la pausa que le otorgan la experiencia y el conocimiento. Sin embargo, el relato del que fue director de Sistemas de Salud de la OMS y asesor de Barack Obama no carece de fuerza.

—¿Estamos en el camino correcto?

—En un principio, España decidió no tomar el de la inmunidad de rebaño, que hubiese sido la peor opción. La siguieron Suecia y Estados Unidos, y tienen problemas de transmisión. Esa decisión apuntaba hacia una mala dirección. Aquí el confinamiento funcionó, pero no la desescalada. Cometimos el error de la complacencia. Pensamos que teníamos bien montada la infraestructura local para controlar los brotes, contactos y aislamientos, y no la teníamos. Es importante aprender de esa lección. Ahora, ante la segunda ola, España debió tomar otra decisión.

