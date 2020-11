Valentí Fuster asegura que «en un año o dos el covid será como una gripe»

0

barcelona 18/11/2020 12:23 h

El director médico del Hospital Mount Sinaí de Nueva York, Valentí Fuster, ha afirmado este miércoles que la vacuna no hará desaparecer inmediatamente la covid, pero está convencido de que la situación mejorará progresivamente después de este invierno y que «en un año o dos, el coronavirus será como una gripe».

En una entrevista en RAC-1, Fuster, que ha criticado a las administraciones por no actuar antes, pese a haberlas alertado de los riesgos de una pandemia global, ha asegurado que la covid «no desaparecerá, pero será como las gripes que tenemos ahora. Quizás llegaremos en un año o dos y estará completamente estabilizado».

«La angustia debe desaparecer. Me gustaría dar la esperanza de que es algo temporal», ha dicho el cardiólogo catalán, que ha insistido en que «el virus no se irá inmediatamente por la vacuna. Para que sea efectiva debe proteger al 80% de la población y no podemos depender solo de la vacuna, es solo otro escalón».

Según Fuster, «es una tercera guerra mundial biológica. Pero tenemos que estar tranquilos porque esto irá hacia abajo. Después de este invierno, cada vez iremos a mejor. Tenemos que llegar al próximo verano, que seguro que será mejor que el pasado, y el de 2022 será aún mejor».

El cardiólogo ha reprochado a las administraciones que «no quisieron escuchar. Se habría podido evitar esta epidemia si se hubieran puesto en funcionamiento medidas para cortar las transmisiones de una a otra. La preparación para hacer las vacunas se podría haber empezado antes. Hemos perdido 3 años».