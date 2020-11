Desvelan la identidad de los concursantes de «Mask Singer»

0

La Voz de Galicia

18/11/2020

El secreto mejor guardado de Mask Singer: adivina quién canta, podría haberse desvelado por un desliz en las redes sociales. Y es que parte del encanto del programa revelación de la temporada, que ha batido récords de audiencia tanto en su estreno (el mejor de un programa de entretenimiento en los últimos ocho años), como de su segunda gala, es intentar adivinar qué famoso se esconde bajo el disfraz.

Si en el primer Mask Singer se descubrió a Georgina Rodríguez bajo la máscara del león, en el segundo bajo un pulpo aparecía un Pepe Navarro al que buena parte del público había reconocido por las pistas y su inconfundible voz.

Pero ahora todo indica que al menos las identidades de tres de los enmascarados habrían sido desveladas por una imprudencia en Instagram. Es cierto que a esa conclusión habrían llegado los telespectadores más avispados, pero tampoco es difícil atar cabos. Se trata del perfil de Susana Uribarri en la famosa red social. La representante de famosos ha colgado en los últimos meses imágenes con varios de ellos.

Y algunos son sospechosos de esconderse tras los disfraces del programa que presenta Arturo Valls. Todo ocurre después que algunos fans del programa descubriesen que el pasado mes de abril la hija del narrador de Eurovisión durante años, colgase una foto en su perfil con la primera desenmascarada del programa: Georgina Rodríguez.

A partir de ahí, con las pistas que ofrece el programa y las que la representante ha ofrecido en la red social, las especulaciones sobre la identidad oculta bajo los disfraces de Gamba y Caniche, se han disparado. Muchos apuntan a que el famoso disfrazado del popular marisco es el escritor Máximo Huerta. «Me interesan muchísimo la actualidad y los deportes me encantan, eso sí prefiero seguirlos desde las profundidades porque fuera del agua no aguantaría ni una semana», aseguraba en la pista, algo que muchos relacionaban con su efímero puesto de como ministro de Cultura y Deporte, al que representa Uribarri.

Y bajo la máscara de Caniche se encontraría Tamara Falcó, con la que también ha subido fotos a Instagram. «Siempre tengo que estar perfecta y todo tiene que estar en su sitio», aseguró en sus pistas.

No son los únicos. Bajo la identidad del Girasol muchos apuntan a que se encuentra el cantante italiano Al Bano. «Soy muy religioso y sé que Dios compensará mis acciones», decía con una voz distorsionada en la que se intuye cierto acento italiano. Su represente también es Susana Uribarri, que colgó hace poco una imagen junto a él.

Agatha Ruiz de la Prada (Unicornio), Julio José Iglesias (Cuervo), Antonio Dell’Atte (Cerdita), son otros de los nombres que suenan como concursantes, todos ellos representados por Uribarri, aunque en ellos no está tan clara su identidad. También suenan Bárbara Rey, Normal Duval, Fernando Tejero, Pilar Rubio y hasta deportistas como Pepe Reina y Sergio Ramos. ¿Se trata de un descuido o de una estrategia de promoción para el programa? El tiempo dirá si las cábalas coinciden con los famosos disfrazados.