Ana Obregón se sincera seis meses después de la muerte de su hijo Álex Lequio: «Los tres últimos meses de ingreso fueron una crueldad, terribles»

La Voz de Galicia Martín Bastos

18/11/2020 11:18 h

Tras el anuncio hace unos días de que presentará las Campanadas en La 1 junto a Anne Igartiburu, Ana Obregón abre su corazón en una sobrecogedora entrevista en ¡Hola!, en la que cuesta pasar las páginas sin que llorar. La actriz y presentadora abre de par en par su corazón en una exclusiva cuyos beneficios van a ir destinados a la Fundación Álex Lequio que está creando para seguir el legado de su hijo y cumplir así sus deseos, que se dedicará a la investigación contra el cáncer, según ella misma explica.

«Estaba ilusionadísimos con crear una investigación contra el cáncer. Lo hablábamos en el hospital, al final. Él me decía: ''Quiero que todo lo que tengo, todo lo que he ganado, vaya a la fundación''», asegura Obregón, que aunque no ha sido capaz de iniciar los trámites para abrir el testamento de su único hijo, fallecido el pasado 13 de mayo tras dos años luchando contra el cáncer, ya ha iniciado los trámites para poner esta fundación en marcha.

La entrevista de Ana Obregón recoge confesiones nunca antes hechas por la actriz y presentadora, que durante los últimos seis meses únicamente ha tenido comunicación con el mundo exterior, más allá de su familia más cercana y el padre de su hijo Alessandro Lequio, a través de las redes sociales. Sobrecoge cuando reconoce que ha pensado en su propia muerte tras perder a su hijo. «Una vez, hablando con mis hermanas antes que pasara todos esto les dije: ''Yo no voy a sufrir nunca si le pasara algo a Álex, porque yo, al día siguiente, me voy con él''. Y no te voy a mentir... lo he pensado hacer. Me quería ir. No podía soportar el dolor ni la realidad y lo he estado pensando durante dos o tres meses», asegura.

Aunque sigue con su duelo y asegura que durante los tres primeros meses apenas podía salir de la cama, reconoce que ha leído mucho acerca de la muerte y del duelo, y ha recuperado un poco las ganas de vivir, centrada en la misión de seguir con el legado de su hijo. «Ya sé que no me quiero ir. Que ya es importante. ¿Y sabes por qué no me quiero ir? Porque quiero hacer cosas, cosas que Álex quería hacer y no pudo terminar. Quiero seguir su legado», afirma.

«En este mundo solo hay dos tipos de personas: los que han perdido un hijo y los que no», dice en otro momento de la entrevista. Junto a las primeras, a las que han tenido una pérdida como la suya, pero también junto a las que han perdido algún familiar durante este año 2020, quiere estar y transmitirles su apoyo y su cariño, devolviendo un poco del que ella ha recibido por parte del público todos estos meses, el próximo 31 de diciembre en la Puerta del Sol en La 1. «Este año ha sido el peor de mi vida, pero también el peor para muchísimas personas en todo el mundo con la pandemia. Lo acepté (la propuesta de presentar las Campanadas) justo por eso. Pensé que muchísima gente que va a estar viendo la tele ese día ha perdido a seres queridos y muchísima gente se va a identificar conmigo, y que verme ahí, mandándoles mi amor, y mi compasión, va a ser algo que puede reconfortar», asegura.

Ana Obregón explica cómo vivió los últimos meses de vida de su único hijo, Álex Lequio, al que en marzo del 2018 le descubrieron un tumor. Primero se trasladaron a Nueva York para tratarlo, ya que en España no había posibilidad de tratamiento, y más tarde volvieron a España, en un momento en el que la enfermedad les dio una tregua y creyeron que el joven estaba casi completamente curado. Pero antes de las Navidades del 2019 tuvo una recaída, y finalmente falleció en Barcelona en mayo, dónde se había trasladado para probar un nuevo tratamiento experimental.

«Hasta dos días antes, yo estaba segura que se iba a curar», asegura Ana Obregón. «Estaba convencida. Por mucho que me dijesen que estaba muy grave, yo jamás perdí la esperanza», confiesa. Pero esa esperanza se quebró para siempre el 13 de mayo.