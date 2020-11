Vota y opina: ¿Crees que el Gobierno debería cesar a Fernando Simón?

0

17/11/2020 08:24 h

El director del CCAES, Fernando Simón, ha respondido a las organizaciones médicas que han pedido su cese que están en todo su derecho pero les ha querido dejar claro que este puesto, y más ahora, «no es ningún regalo» y acarrea muchos «sinsabores». Con respecto a esto, Simón recordó que es un funcionario público y su puesto está a disposición de sus superiores, pero añadió que no se «bajará del barco» y «si es necesario que esté aquí, estaré, y si no, pues me iré».

«Yo creo que lo mejor para valorar si mis palabras se han tergiversado es escuchar la rueda de prensa y valorar lo que se dijo y lo que se propone que pase conmigo. Lo único que pido a la gente que quiera opinar es que vea lo que realmente dije», añadió.

Algunos colegios de médicos de España han exigido su cese como director del Centro de de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias por su «incapacidad» para gestionar la pandemia. El Gobierno salió en su defensa y la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que Simón es «una persona absolutamente dedicada y entregada». «Tienen todo mi reconocimiento y admiración. Están haciendo un trabajo que nunca agradeceremos suficientemente», apuntó.