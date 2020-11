Vidal Revilla, artesano: «El cuero me atrajo siempre»

0

El artesano trabaja en su taller en absoluta intimidad, poniendo sus conocimientos, habilidad y creatividad al servicio de productos para el día a día u ocasiones especiales con la misma materia prima base: el cuero. El marroquinero artesanal Vidal Revilla, desde el rincón mariñano de Cervo, da vida a cada una de las creaciones de su marca a mano, tal y como aprendió a hacer de forma autodidacta a mediados de los años 80 y posteriormente, gracias a su paso por escuelas como la de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Palencia, donde pudo entrar de lleno en el aprendizaje de las técnicas decorativas de corioplastia (como se denomina el arte en cuero). Como ampliación de formación, recuerda, «en unos encuentros internacionales celebrados en Allariz sobre oficios, tuve la suerte de conocer a artesanos sobresalientes y se me abrió el mundo, las herramientas, los trabajos, las posibilidades...». «El cuero me atrajo siempre», subraya Vidal Revilla. Desvela, al preguntarle por el origen de la elección de este oficio artesanal, que de su memoria infantil ha guardado en particular las escenas de las películas del oeste: «Lo que me atraía eran los artículos de cuero que veía en ellas, como por ejemplo sillas, alforjas, cananas».

Trabaja fundamentalmente con pieles de vacuno y para forros, de cabra y cordero, siempre seleccionando las mejores partes de las mismas. Excepcionalmente trabaja con pieles de canguro, con las que realiza trabajos especiales de trenzados. Y siempre, de curtición vegetal, que es respetuoso con el Medioambiente, ecológico. Su especialidad, tal y como destaca en su web (www.vidalrevilla.es), es el cosido manual «punto de guarnicionero con dos agujas».

«Las fornituras son una parte fundamental en la mayoría de los trabajos, por lo que siempre elijo las de más alta calidad», añade Revilla. El acabado marca, a su vez, el tiempo que dedica a cada uno. Así, alguno de sus trabajos de volumetría le llevan varias semanas.

«Es una combinación de técnicas. Controlarlas todas te ayuda a resolver muchos problemas y a tirar por caminos diferentes», añade. «Lo más comercial es la marroquinería, el complemento, lo que más se usa: bolsos, carteras, complementos en general... Después están las piezas únicas, decorativas y de encargo, como maletines que llevan muchas horas de trabajo y materiales de alta calidad. Esos artículos son más exclusivos», explica Vidal Revilla.

Desde los 90 su taller cuenta con el sello Artesanía de Galicia: «Es el número 48, de los primeros cuando se abrió el censo». También forma parte de la Asociación Galega de Artesáns. Tiene especial interés en que se mantengan vivas las formas tradicionales de trabajar el cuero porque «es fundamental que no se pierda el legado», concluye.