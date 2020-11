Roberto Barbeito: «Lo de tener un compañero de mimos para llevar mejor el confinamiento es bonito, pero no llega»

0

17/11/2020

Roberto Barbeito, sociólogo, profesor de la Universidad Juan Carlos I y secretario de la Federación Española de Sociología, es de esas personas que, en una mañana frenética, mientras combina la docencia con otras actividades, no pierde la pausa ni la afabilidad al hablar. La excusa para charlar con él es la iniciativa que acaba de anunciar Bélgica, famosa ya en el mundo entero. Hablamos, cómo no, de la figura del compañero de mimos. Es decir, que, ante un confinamiento más o menos férreo, cada persona pueda elegir a alguien que la visite pese a no ser conviviente, ese compañero.

-En Galicia, a cuenta de las restricciones, ahora mismo gran parte de la población solo puede estar con las personas convivientes: ¿nos haría falta un compañero de mimos como el que anunciaron los belgas?

-Lo de tener un compañero de mismos para llevar mejor el confinamiento es una idea bonita, sin duda. Porque somos seres sociales y sociables y las restricciones dificultan esa sociabilidad. Es cierto que las redes sociales y el teléfono compensan un poco esa falta que tenemos de estar con la familia o los amigos, pero no es suficiente. Necesitamos el contacto personal y físico. No veo mal lo del compañero de mimos para un confinamiento duro y a corto plazo. Pero para afrontar la pandemia yo iría un poco más allá.

-¿Qué propone?

-Tener un único compañero de mimos nos puede generar una dependencia muy grande de esa persona o puede hacer que acabemos discutiendo o aburriéndonos, porque al final con una persona sueles hablar de lo mismo casi siempre. Yo propondría algo así como los grupos de confianza. Es decir, que se estableciesen con carácter estable grupos de personas que, sin ser convivientes, se pudiesen relacionar. Pongamos un ejemplo. Unos padres con dos niños que se juntan con otra familia en su misma situación. Podría establecerse que fuesen del mismo lugar, para evitar desplazamientos, por ejemplo.

-¿No lo ve complejo?

-Al contrario, creo que incluso puede tener ventajas a la hora de hacer los rastreos del coronavirus. Porque si se está siempre con el círculo de confianza, que no debería ser grande, ya están claros los contactos.