Cerca de 93.000 ex Boy Scouts estadounidenses denuncian abusos sexuales en la organización

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción

EFE 17/11/2020 12:06 h

Unas 92.700 personas han denunciado haber sido víctimas de abusos sexuales en la organización estadounidense Boy Scouts of America (BSA, en inglés), informaron este lunes los abogados de las víctimas que llevan el caso. Este lunes se presentó la demanda ante un tribunal de bancarrota en el estado de Delaware (EE.UU.), donde los Boy Scouts se declararon en quiebra este año en un intento de sobrevivir por la oleada de querellas.

Paul Mones, uno de los abogados involucrado en casos contra los Boy Scouts durante casi dos décadas, señaló este domingo a The New York Times que la prevalencia de los abusos que se detallan en los casos presentados es imponente, pero que aun así podría reflejar solo una fracción del número de víctimas reales. «Sabía que había muchos casos», dijo Mones. «Nunca me planteé que se acercara a esta cifra», agregó.

La avalancha de demandas supone una tarea monumental para el caso de bancarrota, con el que los Boy Scouts pretenden reorganizarse y estructurar un fondo de compensación para sus víctimas, para lo cual un juez impuso el 16 de noviembre como fecha tope para presentar una queja de abuso.

En su declaración de bancarrota, los Boy Scouts alegan que tienen bienes por valor de 1.000 millones de dólares, pero también cuentan con una red de consejos locales que a su vez poseen cientos de campamentos y otras propiedades por todo el país a orillas de lagos o en valles, donde los jóvenes reciben formación en habilidades de exploración o valores éticos.

En un comunicado de los Boy Scouts, la organización señaló que está «desolada por el número de vidas afectadas por el abuso», y afirmó que por ello han iniciado un proceso accesible para que las víctimas puedan reclamar una compensación. «La respuesta que hemos visto ha sido devastadora», insistió la organización, que pidió perdón.

Fundados en 1910, los Boy Scouts se expandieron tras recibir una Escritura de Constitución del Congreso en 1916 que detallaba los valores de los scouts como el «patriotismo, la valentía y la independencia», por el que se guiaron varias generaciones de chicos estadounidenses.

Según la organización, más de 130 millones de ellos han pasado por sus programas a lo largo de su historia, entre los que destacan personalidades como el expresidente John F. Kennedy, el astronauta Neil Armstrong, el icono de derechos civiles Ernest Green o el director de cine Steven Spielberg.

En la actualidad, cuenta con unos 2,2 millones de miembros, aunque el número ha estado en constante declive desde que alcanzara su cifra máxima en los años 70 de unos 5 millones, por lo que en 2017 empezaron a aceptar chicas.

Según muestran documentos internos de la organización, ya en las primeras décadas de existencia de los Boy Scouts se informaron de problemas de abusos, en los que se habla de cientos de «degenerados» que habían servido como líderes scout.