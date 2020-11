El personal de la uci del Clínico inicia una huelga y protesta con cacerolada, cánticos y un ataúd

0

La Voz de Galicia J. G.

16/11/2020

El personal de la uci del Clínico inició una huelga indefinida todos los lunes para reclamar mejores instalaciones y condiciones laborales. A mediodía, en el exterior de la entrada principal del hospital, se concentraron y protestaron con una cacerolada, un ataúd, cánticos y consignas para exigir que se cumpla el acuerdo alcanzado en junio sobre sus reclamaciones. También reclamaron la dimisión de la gerente del área sanitaria. La movilización coincide cuando la uci específica para pacientes covid del Clínico está completa, con sus 15 camas ocupadas, y hay dos pacientes más con covid que reciben cuidados críticos en la unidad de anestesia.

«Eloína [en alusión a la gerente, Eloína Núñez] dá a cara, e dí que pola uci non fixeches nada», «Non hai obras, nin persoal, e o pouco que queda xa non pode máis», «Onde está a dirección, que non quere arranxar esta situación», «Eloína ten sentidiño, unha uci nova é un bo camiño» o «Dignidade laboral» fueron algunos de los lemas que corearon.

El ataúd se acompañaba de un cartel en el que se leía «A nosa loita, a túa saúde». Resaltaban así los intereses compartidos entre el personal en huelga y las personas que deben atender. Reclaman una unidad de cuidados intensivos con cubículos cerrados, que permitan por un lado que los pacientes reciban una mejor asistencia y puedan tener visitas; pero también favorecería unas mejores condiciones laborales para personal médico y de enfermería, indican.

En junio se rubricó un acuerdo, para que se habilitasen unas nuevas instalaciones, pero no se hicieron. El asunto se abordó la semana pasada en una reunión de la gerente y otros altos cargos con representantes laborales, y también en una intervención del conselleiro de Sanidade en el Parlamento. La Administración sanitaria insiste en que las obras se harán, pero el personal también reitera sus críticas a que no se cumplieron las promesas y la situación es ahora peor que antes, dicen, porque el personal está cansado y el Sergas no encuentra a quien contratar, con suficiente formación, para reforzar la plantilla.

«Temos unha uci totalmente obsoleta, desfasada. Temos que estar nunha unidade completamente aberta, o que nos obriga a estar cos epis [equipos de protección individual] durante toda a xornada de traballo, non podemos practicamente nin ir ao aseo porque nos obrigaria a quitar os epis e iso é un obstáculo máis. Despois de varias reunións coa xerencia non fixeron nadda», criticaban los representantes del personal, que cuentan con el apoyo de los sindicatos que integran la Xunta de Persoal da Área Sanitaria.

Alberto Rodríguez, Alfonso Mariño, Ana García y Raquel Peña, que hablaron en representación de la plantilla convocante de la huelga, indicaron que la movilización no perjudicará a los pacientes, pues la Administración Sanitaria puso unos servicios mínimos del 100 % del personal, por lo que nadie puede faltar a su puesto laboral. «Hai máis xente agora de mínimos que os máximos habituais. Que a xente saiba as deficiencias con que traballamos, que nos afectan a nós como profesionais e aos propios doentes», agregan.

«Estamos en folga porque non se nos escoitou. Os problemas, por moito que se neguen non van desaparecer. Van ir cada vez a un estadio máis grave. Se agora se queixan de que non hai persoal, van ter menos; porque nós xa non damos máis e levamos avisando disto desde xuño; non se nos escoitou nada. Na última reunión coa dirección a semana pasada estivemos tres horas e medio falando do mesmo, todo moi repetitivo e sen a primeira solución. Hai moita xente que se foi da uci polas condicións de traballo que temos. É moi triste, e non se nos escoita. E o primeiro que vai sufrir as consecuencias é o paciente. Nós xa as asteamos sufrindo hai meses. A sensación que temos é que a dirección non nos entende, negan a evidencia», denuncian. Aluden incluso a una situación hacinamiento en los aseos «que aumenta o risco de contaxio» del coronavirus cuando trabajan; y que se les hayan suspendido días libres y de vacaciones, y les pongan dificultades para conciliar y poder cuidar a sus hijos y familiares.

El presidente de la Xunta de Persoal, Xosé Manuel Marcote, resaltó por su parte que «o problema é que contratan para a uci persoal por días, ás veces por un día, e van á uci de covid sen ter formación en riscos laborais».

Versión de la Xerencia del Sergas

La gerencia del área sanitaria señala que la asistencia de calidad en las ucis «está absolutamente garantida e cumpre con todos os requisitos e ratios de persoal establecidos para poder atender aos doentes críticos, tanto Covid como non Covid. E así o avalan os resultados en saúde obtidos». Sobre las mejoras que reclama el personal, de que se efectúe una reforma integral de la uci de adultos del Clínico, afirma que las obras está programado que se realizarán «o vindeiro ano, en canto a situación epidemiolóxica o permita, tal e como confirmou o conselleiro de Sanidade en Sede Parlamentaria. A Consellería contactou con numerosas empresas especializadas para poder realizar as obras da UCI no tempo requerido polo trámite de urxencia, pero ningunha se comprometeu a telas rematadas en menos de 5 meses, polo que a xerencia considerou moi arriscado acometelas nesas condicións. A situación epidemiolóxica actual confirma que non se podería prescindir destas 15 camas de UCI nestes intres. De ter ditas obras en marcha o hospital xa se vería obrigado a suspender actividad cirúrxica e se vería comprometida a súa capacidade para atender a todos os doentes críticos». Matiza asimismo que más de una tercera parte de las camas de las ucis de los hospitales españoles son abiertas, como las del Clínico, por lo que la situación que denuncia el personal «é a mesma que se produce nunha parte importante dos hospitais de España».

La gerencia señala igualmente que se acordaron diversas medidas de compensación al personal por tener que utilizar los epis durante toda la jornada, entre otras solicitudes, y además «a Xerencia segue á espera de resposta á proposta de acordo entregada a pasada semana ao comité de folga, no marco das diversas reunións mantidas ata o de agora».