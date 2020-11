Harán falta 700 aviones Jumbos 747 para distribuir las vacunas por el mundo

0

La Voz de Galicia

Berlín / Colpisa 15/11/2020

Alemania comenzará antes de finalizar el año a preparar la apertura de cientos de centros de vacunación en todo el país para inmunizar a millones de personas contra el coronavirus. Según una encuesta realizada por el dominical Welt am Sonntag entre los ministerios de Sanidad de los 16 estados federados, los recintos feriales jugarán un papel central en la operación masiva. La ciudad estado de Bremen ya tiene confirmado el lugar para vacunar a su población, aunque en ninguna región alemana existe aún un concepto logístico listo para ser aplicado en los previstos centros de vacunación, destaca el rotativo.

El sector logístico, entre tanto, ha criticado la deficiente planificación hasta ahora para la distribución de las vacunas, cuyo traslado y almacenamiento resulta complicado ya que deben conservarse a una temperatura de 80 grados bajo cero. «Las exigencias para las empresas de logística están completamente abiertas, ya que hasta ahora solo se discute», señala en el dominical Wolfgang Albeck, jefe de la empresa Trans-o-flex, especializada en la distribución de productos farmacéuticos. Albeck revela que se ha dirigido directamente al ministro federal de Sanidad, Jens Spahn, quien hasta ahora solo ha ofrecido «respuestas poco sustanciales».

Preparado para el reto de la vacunación masiva que espera iniciarse a principios de 2021 en este país afirma encontrarse el Instituto Paul Ehrlich (PEI), institución pública responsable de la autorización de nuevos medicamentos y vacunas en Alemania. El instituto está incrementando su personal especializado y está en contacto permanente con los laboratorios que se encuentran en una fase avanzada en el desarrollo de la vacuna para determinar el proceso de su distribución. Esta será una tarea logística colosal a nivel mundial, según un análisis del consorcio logístico Kühne + Nagel que publica Welt am Sonntag.

Para una vacunación con dos dosis que deben administrarse en el espacio de dos semanas se necesitarían, incluyendo una reserva de seguridad, unos 15.000 millones de vacunas para inmunizar al 75 % de la humanidad. El análisis destaca que el 52 % de las vacunas tendrán que transportarse por vía aérea y el resto por carretera. Solo el volumen del transporte aéreo será de 65.000 toneladas, equivalente a la capacidad de 700 Jumbos Boeing 747 de carga.

Entre tanto, el ministro federal de Economía, Peter Altmaier, ha advertido de que las restricciones dictadas para combatir la propagación del virus Sars-Cov-2 se prolongarán largo tiempo después de Navidad. «Vamos a tener que convivir al menos los próximos cuatro a cinco meses con apreciables medidas preventivas y limitaciones», afirma Altmaier en el dominical Bild am Sonntag. El titular germano de Economía subraya que «todavía no hemos pasado lo peor» y da por sentado que este lunes no habrá un alivio de las restricciones dictadas a principios de mes en la reunión que deben celebrar la canciller federal, Angela Merkel, y los primeros ministros de los 16 estados federados para analizar la actual situación y el efecto de las medidas adoptadas.

En ese sentido señala que, «pese a todos los esfuerzos realizados, no puede apreciarse todavía un cambio a mejor» después de dos semanas de cierre de todos los hoteles, restaurantes y bares del país y la clausura de todos los centros culturales y deportivos. En parecidos términos se han pronunciado también los primeros ministros de Baviera, Markus Söder, y Sajonia, Michael Kretschmer, quienes han descartado todo alivio de las restricciones en las próximas semanas.