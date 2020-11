Rafael Bengoa: «Confinar en casa de forma estricta evitaría 400 muertes al día»

0

14/11/2020 12:24 h

El experto en salud pública Rafael Bengoa opina que un confinamiento domiciliario «de forma estricta», aunque algo más suave que el de marzo y abril pasados, permitiría «impedir 400 muertos al día» por coronavirus, y considera preferible esta opción a la de «convivir con el virus». El codirector del The Institute for Health and Strategy y exasesor de la OMS en temas de salud ha señalado que, además, los países que han seguido esta estrategia de confinamiento «están viendo crecer sus economías», especialmente Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, que vuelven a la normalidad, según informa en Efe Concha Tejerina.

Según Bengoa, que participa este sábado en la décima edición de la Diabetes Experience Day, un encuentro reúne de forma virtual a cerca de 5.000 pacientes con diabetes, la opción de «convivir con el virus», que es la «tendencia política» de España, supondría seguir durante «otros cinco o seis meses» con las medidas actuales de restricción parcial «y aceptar una mortalidad muy alta».

Acerca de si cree necesario adoptar en España medidas más restrictivas que las actuales, afirma que no se saldrá de dudas hasta dentro de diez días, cuando se evalúe el impacto de las restricciones vigentes, pero alerta de que las cifras no descenderán: «La incidencia y demás indicadores seguirán estando altísimos en todo el país».

La vacunación durará varios años

Bengoa considera una «muy buena noticia» el avance de Pfizer con la vacuna contra el coronavirus, pero destaca que se el proceso de inmunización se prolongará durante todo el año 2021 y a lo largo de varios años, ya que «las pandemias no desaparecen como un bombardeo, de golpe», sino que «van cediendo despacio». «Hay ya una vacuna eficaz y pronto habrá más. Le han encontrado el talón de Aquiles a este virus: las mismas espinas que son su fuerza y que usa para penetrar en nuestras células son su talón de Aquiles», asegura Bengoa, quien explica que las vacunas que usan el mecanismo de ARN mensajero «le engañan de esa forma».

A su juicio, en España, gracias a las vacunas y a las medidas de control de salud pública que hay que seguir aplicando unos meses, se logrará controlar esta epidemia y reducir su incidencia a unos niveles muy bajos.

Respecto a la gestión de la pandemia que llevan a cabo el Gobierno y las comunidades autónomas, Bengoa plantea que según vaya «cediendo» la segunda oleada «es importante no volver a caer en la trampa de la complacencia» conforme mejoren los indicadores, y seguir invirtiendo en atención primaria y salud pública local, y en rastreadores. Para este experto, en España en general se han seguido criterios científicos, pero «hay mucho que mejorar», e invita a «aprender, de cara a la siguiente crisis», sea un pandemia o sea medioambiental, «a tener una interacción mejor entre la ciencia y la política».

Un enfoque nacional

El codirector del The Institute for Health and Strategy opina que la cronicidad ha sido «el elemento de mayor vulnerabilidad» en esta pandemia, y avisa de que, mientras no se tenga un modelo que ofrezca la continuidad de cuidados a los crónicos, no se los tendrá «en el radar», lo que los hace «aún más vulnerables por el modelo fragmentado» que existe.

Bengoa reivindica que en la gestión de la pandemia de covid es deseable «un enfoque nacional, una coplanificacion entre niveles de gobierno», ya que por ejemplo en el caso de la diabetes no añade valor disponer de una estrategia nacional, pues «son raras las innovaciones que han surgido en el ámbito nacional de los últimos 20 años» y la innovación «es más local». Finalmente, considera que en la atención sanitaria deben ofrecerse «modelos híbridos presenciales y digitales a la población y monitorizar la calidad y satisfacción, así como modular preferencias a los usuarios».