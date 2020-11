El científico responsable de la vacuna de Pfizer calcula que a mediados del año que viene volveremos a tener una vida normal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 13/11/2020 21:12 h

Hasta que este lunes se revelaron los resultados positivos del último ensayo de la vacuna de Pfizer, concretamente los del análisis intermedio de la fase 3 -todavía quedan por conocer las conclusiones del estudio completo-, Ugur Sahin, director ejecutivo de BioNTech, socio alemán de la farmacéutica estadounidense, no estaba seguro de si su fármaco desencadenaría una reacción lo suficientemente fuerte del sistema inmunológico humano. «La vacuna impide que el virus acceda a nuestras células -confirmó en una entrevista concedida al diario británico The Guardian-. Pero incluso si el covid-19 lograse entrar, las células T [linfocitos que reconocen, responden y recuerdan a agentes infecciosos] lo atacarían y lo eliminarían. Hemos entrenado muy bien al sistema inmunológico para perfeccionar estos dos movimientos defensivos. Ahora sabemos que el virus no puede defenderse contra estos mecanismos».

El también cofundador de la biotecnológica ha puesto además fecha al momento más esperado por medio planeta: la vuelta a la vida normal. Anticipa un invierno difícil, duro, incluso ya con la vacuna protegiendo a los más vulnerables, pero calcula que a mediados del año que viene todo volverá a ser como antes. La situación empeorará antes de mejorar, cree el científico turco, pero «podríamos volver a la vida normal a mediados del próximo año», pronosticó en el canal de televisión inglés Sky News.

Tras haber comprobado que el medicamento es capaz de evitar que las personas enfermen de coronavirus, la duda que ahora inquieta a sus responsables es si será efectivo también en asintomáticos. Podría tardar en saberse incluso un año. Queda mucho camino por andar. Los ensayos provisionales tampoco han concluido aún si la vacuna funciona de manera diferente en personas de diferentes grupos étnicos. Lo que sí se revelará pronto, aseguró Sahin al citado periódico, es si ofrece diferentes niveles de protección según la edad que tenga el sujeto al que se le administre.

El antídoto de Pfizer constará de dos inyecciones que se pondrán en el brazo con una diferencia de tres semanas entre cada una de ellas. El CEO de BioNTech confía en que aporten inmunidad durante al menos un año. «Los estudios han demostrado que aquellos con una fuerte respuesta inmune todavía están protegidos seis meses después. Me imagino que podríamos estar a salvo durante al menos un año», estimó.

España comprará más vacunas

Por otra parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó ayer que el Gobierno español comprará más vacunaspara así «ir sobre sobre seguro». Recordó que España participa en la estrategia europea comúnp ara vacunas, que prevé que la Unión Europea adquiera inmunizaciones de siete farmacéuticas diferentes. La Comisión Europea ya ha cerrado acuerdos con las empresas Sanofi, Janssen, Astrazeneca, Pfizer y BioNTech y está en vías de hacerlo con Novavax, Moderna y Curevac. De acuerdo a los planes de Bruselas, los fármacos se repartirán equitativamente entre los Estados.

Sobre los plazos , según informa Colpisa, Illa apuntó que España tendrá «una o varias vacunas» a principios del 2021 «muy probablemente» y explicó que el Ejecutivo central está trabajando con las comunidades autónomas para elaborar una estrategia, que será presentada a finales de este mismo mes en la que se establecerán grupos prioritarios. Sanidad plantea que para el mes de mayo habrá «un número relevante de personas vacunadas», lo que permitirá pasar a «un estadio diferente que aligere de forma sustancial algunas de las medidas», pero en ningún caso, enfatizó Illa, se podrá dar por acabada la pandemia entonces.

El ministro también anunció la creación de un registro especial de vacunación para esta situación de crisis sanitaria. Illa cree que las autoridades están en condiciones de que la vacunación contra la covid-19 se lleve a cabo eficientemente. «Vacunamos anualmente a 10 millones de personas en unas ocho semanas de campaña de la gripe. Creo que hay logística, hay profesionalidad y hay entrenamiento de vacuna», concluyó.