El 81 % de los 6.791 pacientes covid del área sanitaria de Santiago superaron la enfermedad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 13/11/2020 18:22 h

En los ocho meses transcurridos desde que se difundió el primer caso de covid-19 en el área sanitaria de Santiago y Barbanza se han identificado 6.791 pacientes de esta nueva enfermedad en los 46 municipios que la integran, según datos del Sergas, y se han recuperado 5.506, más del 81 %. Los pacientes del área compostelana suponen el 34,3 % del total de la provincia coruñesa, que hasta las 18.00 horas de ayer sumaba 19.782 personas afectadas de coronavirus. El área con más pacientes acumulados desde marzo es la de A Coruña y Cee, con 10.267, el 51,9 % del total de la provincia y también la mayor de Galicia. Santiago ocupa el tercer puesto en incidencia en la comunidad, pues en medio se halla Vigo. Y Ferrol, con 2.724 casos, acumula el 13,8 % provincial y es además la menos afectada de las de Galicia.

En la provincia coruñesa han curado hasta ahora 15.400 pacientes de esta nueva enfermedad, el 77, 8 % del total. En el área coruñesa se han dado hasta ahora 8.142 altas (el 79,3 % de las personas afectadas); y 1.752 más en la de Ferrol (el 63,9 %).

La pandemia, y siempre según los datos oficiales, ha sido mortal, hasta ayer, para 458 personas en la provincia: 248 tratadas en el área de A Coruña, 155 en la de Santiago y 55 en la de Ferrol. Además, para tratar de confirmar o descartar nuevos casos de esta enfermedad, se han superado el medio millón de pruebas: 355.696 PRC y 179.688 serológicas, refiere el Sergas.

Uno de cada seis está en tratamiento

En el área de Santiago y Barbanza están ahora a tratamiento 1.130 personas, el 16,6 % de las detectadas desde el inicio de la crisis sanitaria. La cifra representa que una de cada 6 están ahora mismo a tratamiento, la mayoría desde sus casas. En las últimas 24 horas volvieron a darse más altas de personas curadas, que casos nuevos confirmados, por lo que continúa la tendencia positiva observada este mes. Se mantienen, como en la jornada anterior, 68 personas ingresadas en hospitales: 63 en el Clínico (14 en unidades de cuidados críticos) y 5 más en HM Rosaleda; además ayer permanecían 35 pacientes con covid ingresados en el Cegadi, un centro de la Consellería de Política Social situado en Salgueiriños y donde ejerce personal sanitario del Sergas: estas 35 procedían de residencias de personas mayores del área compostelana y también de las provincias de Ourense (un centro de Ribadavia) y Pontevedra (otro de Ribadumia).

El 11,3 %, también con diabetes

La prevalencia de la diabetes entre las personas afectadas de covid-19 en la primera ola de la pandemia fue del 11,3 % en el área sanitaria compostelana, y ascendió al 21,7 % entre pacientes hospitalizados afectados por la enfermedad del nuevo coronavirus. Así concluye un estudio de los servicios de Endocrinoloxía e Nutrición y de Pneumoloxía difundido por la gerencia del Sergas, con motivo de celebrarse mañana el Día de la diabetes, en el que se enfatiza la importancia de los cuidados de enfermería para las personas diabéticas.

Este trabajo resalta «a relevancia da diabetes tanto antes como agora na era covid-19 e as súa importantes repercusións na vida do paciente e dos seus familiares; e o valor do papel da enfermaría no manexo da diabetes», destaca la gerencia.