España empieza a contener los contagios, pero suma otros 356 muertos

La Voz de Galicia M. Viñas

12/11/2020 19:37 h

La situación es mala, pero es cada vez menos mala. Sobre esta idea pivotó este jueves la comparecencia de Fernando Simón ante los medios, que arrancó sin que el Ministerio de Sanidad hubiese hecho públicos los datos del día. Se colgaron en su web un poco más tarde, revelando pocos cambios con respecto a los días anteriores, lo que, por otra parte, es una buena noticia: que la cosa no empeore siempre es mejor. Hay otros 19.511 casos más y 356 nuevas muertes, que hacen un total de 1.437.220 contagios desde el inicio de pandemia y 40.461 fallecimientos. Son cifras altísimas, tal y como se cansó de repetir el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, pero la evolución es favorable. La situación se ha estabilizado en buena parte de las comunidades -no en todas- y en algunas incluso a comenzado a mejorar, lo que hace que la incidencia media acumulada nacional siga recogiéndose cada día un poco más. Si ayer la tasa de contagios a 14 días era de 514 positivos por cada 100.000 habitantes, hoy es de 504. Aún así, todas las comunidades, menos Canarias y Baleares, están en una situación poco propicia, subrayó el epidemiólogo. Ceuta duplica la media global con 1.035 casos por 100.000 habitantes, seguida de Melilla, con 980; Aragón, con 914; Castilla y León, con 848; y Navarra, con 816. «Por tanto, tenemos que seguir manteniendo la tensión y las medidas de control», recomendó el experto.

Los datos no dicen nada nuevo que no se haya escuchado ya a lo largo de toda la semana: que la presión en los hospitales -ahora mismo hay una ocupación del 16,5 % de las camas convencionales y del 32 % en las uci- es considerable y que seguirá aumentando, al menos unos días, consecuencia de la cantidad de nuevos casos que siguen diagnosticándose; y que algunos sistemas de salud autonómicos ya se han visto obligados a reducir el resto de su actividad sanitaria para centrarse en la atención covid. De las 19.511 nuevas infecciones registradas este jueves, 7.759 se detectaron en las últimas 24 horas. Actualmente hay 20.525 pacientes ingresados con coronavirus en toda España, 3.123 en críticos, y en la última semana han fallecido 1.295 personas.

Sí se detuvo a valorar Simón -interpelado al respecto- cuestiones más periféricas, pero de actualidad, como el precio de las mascarillas, la distribución de las futuras vacunas o los contactos importados. Aseguró que el Gobierno está trabajando para facilitar a toda la población el acceso al protector buconasal, recordó que las grandes farmacéuticas cuentan con capacidades logísticas muy potentes y, sobre la exigencia de PCR negativas a los viajeros que lleguen de zonas de riesgo, se mostró crítico con los controles en los puertos y aeropuertos. «La entrada de casos importados es mínima. El número de casos importados es muy bajo y el de casos que son infectivos y detectables durante el vuelo es incluso más bajo. El esfuerzo que requiere esto no compensa».

También se detuvo en los casos de reinfectados en España: «Tenemos información no de reinfectados, sino de repositivos, que han dado positivo, negativo y luego positivo a la prueba otra vez. Esto no significa que se hayan reinfectado, algunos igual sí, pero puede ser por la sensibilidad de la detección de la prueba», explicó. «Confirmar una reinfección es muy complicado, requiere el haber podido secuenciar la cepa de la primera infección y la de la segunda posible infección, secuenciarlas y compararlas para poder evaluarlas. Sabemos que es posible, pero no es muy habitual. En España tenemos 11 o 12 sospechas que no se han podido confirmar».