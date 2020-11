Fabiola García: «Non sería xusto nin práctico intervir o 100 % das residencias»

Non sería xusto nin práctico intervir o 100 % das residencias

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

11/11/2020 20:07 h

La conselleira de Política Social, Fabiola García, admitió este miércoles ante el Parlamento que la Xunta es consciente de que «ningunha residencia é un búnker» frente al coronavirus, porque el riesgo cero de contagios no existe, y acto seguido descartó impulsar una intervención pública de todos los centros asistenciales de mayores y de discapacidad, pues entiende que «non sería xusto nin práctico» intervenir el conjunto de estos equipamientos, cuando el 85 % de ellos están libres de covid-19.

La responsable del área social de la Xunta respondió a una interpelación de la diputada socialista Marina Ortega, que utilizó como caballo de batalla la intervención de una residencia en Salvaterra de Miño, donde se registraron más de un centenar de contagios de coronavirus entre usuarios y trabajadores, para cuestionar la gestión del Gobierno gallego en este ámbito e instar a la Xunta a que explique en qué consiste el ejercicio de la tutela efectiva que tiene sobre dichos centros.

Fabiola García dijo ser consciente de que, en tanto no haya una vacuna disponible, el riesgo cero no existe, así que el virus es susceptible de entrar también en las residencias. No obstante, defendió la labor que está haciendo la Administración gallega en este ámbito, que consiste en utilizar toda las herramientas a su alcance para combatir los efectos de la pandemia en las residencias. Abundó que son medidas que van desde los cribados quincenales para los trabajadores asistenciales, hasta la actualización permanente de los protocolos, la dotación de material de protección o la labor de inspección y control, llegando como último recurso a la intervención de los centros cuando se producen brotes más grandes.

La diputada del PSdeG insistió en pintar una situación que está fuera de control y planteó al Ejecutivo autonómico que se evacúen de las residencias de mayores todos los casos positivos en covid-19 para minimizar los riesgos, aunque en ningún momento llegó a demandar la intervención generalizada de todos los centros asistenciales, como sí exige el BNG. En todo caso, Fabiola García descartó esta vía: «Non sería xusto nin práctico intervir o 100 % das residencias», recalcó, cuando el 85 % de ellas o el 98 % de las plazas disponibles están libres de coronavirus.

También defendió la conselleira que, en esta segunda oleada de la pandemia, hay más medios disponibles para actuar frente a cada brote que se detecta y realizar de forma permanente los test correspondientes para cortar la cadena de contagios. «Todo o que levamos superado serviu para algo, agora temos máis profesionais e residencias máis preparadas», esgrimió la responsable de Política Social, que también aludió al caso concreto de la residencia de Salvaterra de Miño, por cuya situación interpeló el PSdeG, al señalar que ahora mismo hay allí 50 profesionales y cuidadores trabajando para contener el brote.