Críticas a Pablo Motos por llevar a «El Hormiguero» una orquesta de 30 músicos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 11/11/2020 09:55 h

Pablo Motos y El Hormiguero se convirtieron ayer de nuevo en trending topic en Twitter. Y no precisamente para alabar al uno de los programas más vistos de la noche desde hace años. El espacio fue el blanco de numerosas críticas al juntar al más de treinta músicos de una orquesta en el plató.

El invitado de la noche fue el actor gallego Luis Tosar, que estrena el próximo viernes su nueva serie en Netflix, Los favoritos del rey Midas, en lo que supone su vuelta a la televisión tras una carrera prácticamente centrada en el cine, desde que debutase como el famoso juez de Portozás en la serie de Voz Audiovisual Mareas Vivas. Tras la entrevista, Motos le propuso un reto con una orquesta que interpretaba distintas melodías que él debía adivinar, como bandas sonoras del Equipo A, Star Wars y Indiana Jones.

A los pocos minutos, en las redes sociales comenzaron a aparecer numerosos comentarios que cuestionaban la presencia de la orquesta en plató cuando toda España sufre numerosas restricciones, con el cierre de sectores como la hostelería y cierre perimetrales y toques de queda, a pesar de que el presentador había asegurado que todos se habían hecho las PCRs correspondientes y habían dado negativo. Los músicos estaban sin guardar las distancias de seguridad y muchos de ellos sin mascarillas para poder tocar los diferentes instrumentos.

«En El Hormiguero una orquesta de más de 30 músicos, apelotonados y algunos sin mascarilla. Pablo Motos dice que no pasa nada porque todos se han hecho PCR. En las TV tienen laboratorios internos capaces de diagnosticar + o - en pocos minutos y totalmente fiables. (ironía on)», aseguraba un tuitero.

En El Hormiguero una orquesta de más de 30 músicos, apelotonados y algunos sin mascarilla.

Pablo Motos dice que no pasa nada porque todos se han hecho PCR.



En las TV tienen laboratorios internos capaces de diagnosticar + o - en pocos minutos y totalmente fiables. (ironía on) — Perro sin bozal de Españistán (@NoHayPandemia__) November 10, 2020

«En España está claro que todos los que trabajan en TV son unos privilegiados, pueden andar ahí sin mascarilla, sin distancia y como les salga de los cojones, como anoche Pablo Motos, eso sí, luego te van dando lecciones con los irresponsables del día», añadía otro.

En España está claro que todos los que trabajan en TV son unos privilegiados, pueden andar ahí sin mascarilla, sin distancia y como les salga de los cojones, como anoche Pablo Motos, eso sí, luego te van dando lecciones con los irresponsables del día. — 🏳️‍🌈💜Ɖ₳⩔ƗƉ $Ɇ₲Ø⩔Ɨ₳🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) November 11, 2020

«Una verguenza. Sin distancia... este pais es increible de verdad. Pero claro dice Pablo Motos, todos tienen la PCR hecha», escribía otro usuario de la red social.

Una verguenza. Sin distancia... este pais es increible de verdad. Pero claro dice Pablo Motos, todos tienen la PCR hecha. Pues polticos hdp permitir medidas en los bares y no joderlos. pic.twitter.com/3z0gmERbGq — Don Francis Sanchez 🔺🇪🇸 (@francissanchez9) November 10, 2020

La defensa de Luis Tosar a Sara Sálamo

Precisamente, minutos antes, el invitado de la noche hizo una dura crítica a las redes sociales la actualidad tras los polémicos ataques que denunció la actriz Sara Sálamo, pareja del futbolista Isco Alarcón hace apenas unos días.

🦠Un par de trucos fáciles para no contagiarnos #TosarEH pic.twitter.com/p5MWXzI3oR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2020

«Estos días ha pasado una cosa con Sara Sálamo, supongo que os habéis enterado que le han dado mucha caña por el rendimiento de Isco, que hay una panda de descerebrados que andan por ahí poniendo cosas en las redes sociales», comenzó diciendo el actor. Para sorpresa de muchos, Pablo Motos aseguro que «no me he enterado de nada, perdóname».

«Es una cosa bastante desagradable porque andan diciendo que el fracaso de Isco es todo culpa de Sara, zorra, y cosas por el estilo. Quería dirigirme a ellos: Vivimos en un país muy machista. Estos descerebrados que les llega lo justo para no cagarse ni mearse encima, por favor, que se estén calladitos y que respeten a la gente. En cualquier caso, ya tenéis un tema de conversación para esta noche para tuitear así que nada, esto es para vosotros, hijos de puta», dijo Tosar, arrancando los aplausos del público.

Tosar aseguró que el no tiene redes sociales, pero «mi mujer sí y me enteré de esta movida que me parece muy desagradable», a lo que Motos respondió: «Luis, hay una cosa cojonuda, que es no tener redes sociales y no mirarlas jamás».

Minutos después Sara Sálamo agradecía al actor su defensa: «Luis Tosar es un referente para mí como profesional. Pero hoy, además, ha aprovechado su entrevista en El Hormiguero para hacer frente al machismo y mostrarme su apoyo... Y yo no le puedo estar más agradecida. Gracias Luis».