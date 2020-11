Salvador Illa espera que a principios del 2021 se pueda empezar a inmunizar a 10 millones de españoles con la vacuna de Pfizer

La farmacéutica estadounidense prevé suministrar 50 millones de dosis este año y 1.300 millones el que viene. La Unión Europea cerrará «pronto» un contrato para adquirir 300 millones

«Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad». Con estas palabras preparaba ayer el terreno el presidente de Pfizer, Albert Bourla, para anunciar no solo que la vacuna en la que trabajan la farmacéutica estadounidense y su socia, la alemana BionTech, funciona, sino que además tiene una eficacia superior al 90 %. ¿Qué quiere decir esto? Un resultado preliminar de los ensayos de su fase 3 revela que las personas que reciben este medicamento tienen una protección contra el coronavirus un 90 % mayor que los no vacunados. El consorcio no está dispuesto a perder el tiempo: la próxima semana pedirá ya autorización a la Agencia del Medicamento de EE.UU. para su uso generalizado. Es una gran noticia, reconocen expertos en vacunas, pero hay que ser cautos.

