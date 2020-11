Los médicos de Italia exigen al Gobierno un confinamiento duro para evitar el colapso sanitario

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Darío Menor

Roma / Colpisa 09/11/2020 19:13 h

El colapso sanitario está en el horizonte de Italia desde hace un par de semanas y ya es una realidad en varias regiones del país. Los hospitales no tienen camas libres por culpa del covid-19, por lo que se han visto obligados a retrasar las operaciones y consultas para pacientes de otras patologías. Una de las imágenes más elocuentes de esta realidad se vivió hace unos días frente a la unidad de urgencias del policlínico San Camillo de Roma: unas 60 ambulancias hacían cola a la espera de que pudieran ser ingresados los pacientes que llevaban a bordo. Hasta 12 horas le tocó esperar a algún enfermo. Ante este asfixiante panorama, los médicos italianos lanzaron este lunes un llamamiento generalizado pidiéndole al Gobierno de Giuseppe Conte que establezca de inmediato un nuevo confinamiento en todo el territorio nacional. Si no se consigue un cambio de tendencia en la curva epidemiológica, la situación será todavía más «dramática» y el sistema «no será capaz de aguantar». La primera alarma la lanzó este domingo Filippo Anelli, presidente de la Federación Nacional de los Colegios de Médicos, y no tardaron en unírsele responsables sanitarios de todo el país. Anelli, además, pidió al Ejecutivo que aligere los trámites burocráticos para sumar cuanto antes al sistema sanitario a 23.000 médicos que han realizado ya la especialización y están a la espera de una respuesta de la administración. Este lunes la pandemia sumó 25.000 nuevos contagiados, con un índice de positividad en las pruebas del 17%, algo superior a las jornadas anteriores. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes ha escalado hasta los 678 casos en Italia, superando así a España y Reino Unido. Se registraron además 356 fallecidos y se produjeron otros 100 nuevos ingresos en las uci de los hospitales, en las que hay ya 2.489 pacientes de covid-19. Ocupan alrededor de una tercera parte de todas las camas de los departamentos de cuidados intensivos del país. Alessandro Vergallo, presidente de la Asociación de Anestesistas Hospitalarios, advirtió que la próxima semana el número de ingresados en las uci podría doblarse si no se produce un cambio de tendencia. «No hay dudas de que la situación está fuera de control», comentó por su parte en Rai 3 Massimo Galli, profesor de Enfermedades Infecciones en la universidad de Milán y responsable del departamento de Enfermedades Infecciosas del hospital Sacco de la capital lombarda. La petición de establecer un confinamiento a nivel nacional se ve respaldada por las dificultades para aplicar el decreto aprobado la semana pasada por el Ejecutivo, que prevé distintos niveles de restricciones según la situación de riesgo de cada zona ante la pandemia. Hay ya varias regiones en zona roja, como Lombardía, Piamonte y Calabria, pero otros territorios se resisten a aplicar medidas adicionales. El Gobierno teme que incluso estén falseando los datos.

«Ya he firmado ordenanzas duras y estoy dispuesto a volver a hacerlo si es útil para el país», comentó el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, que criticó a quien considera que imponer restricciones sea «algo sucio». Destacó que hace falta «salvar las vidas de las personas» y ayudar a «los médicos, que están en una situación difícil» y recordó que estar en una zona amarilla, en la que imperan las medidas más ligeras, no significa que no circule el virus.

El Ejecutivo aprobó la semana pasada un decreto que impone el toque de queda en todo el país entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada, una franja horaria en la que no puede salirse de casa excepto en caso de emergencia o por necesidad laboral. Se clausuraron además los museos y exposiciones y todos los estudiantes de educación secundaria y universitaria pasaron a la didáctica a distancia. En las regiones en nivel rojo, además, se cerraron todos los negocios de actividades no consideradas esenciales. Los expertos creen que hasta la semana que viene no se verán los eventuales resultados de estas medidas.