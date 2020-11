El vacío que deja a medio gas a la Galicia urbana

Protestas y terrazas vacías en la primera jornada del cierre de la hostelería en 60 concellos gallegos Autor La Voz

Terrazas. Algunas bajo el sol. Pero sin clientes. Sesenta concellos vivieron este sábado el primer día de restricciones, con cierres perimetrales y sin hostelería.

Un cartel a modo de esquela de la hostelería de Poio recibe a todos los que se adentran en la ciudad de Pontevedra por el puente de A Barca. A mediodía apenas había coches. En las calles de Pontevedra hubo colas, pero a las puertas de algunos negocios de alimentación y de los cajeros bancarios. Los propietarios de otros comercios, como los textiles y de artículos para el hogar, temen perder a esa clientela que aprovechaba para comprar cuando salía a la calle a tomar un café o una caña.

Las zonas de habitual picoteo y vinos en el centro de A Coruña estuvieron este sábado despejadas, ya que han desaparecido las tradicionales terrazas que, coincidiendo con el aperitivo, poblaban de bullicio las mesas y sillas en las calles. Compras, paseos, pero nada de vermú ni terrazas.

Fue una jornada triste en el centro de Compostela. Rúas centenarias vacías en una mañana lluviosa en la que muchos hosteleros optaron por echar la verja, pero algunos se resistieron al cierre total y optaron por reinventarse con el servicio a domicilio. En general, hablan de la feria según como les va en ella, y aunque todos hicieron algún servicio en la mañana de ayer, la mayoría se preguntan si les compensará mantener la actividad durante todo un mes. «Peor sería quedarme en casa, me deprimiría», dice María, la gerente de un local de toda la vida en A Raíña. Fuera del centro, los que resisten confían en sus clientes de toda la vida, los vecinos del barrio que no dejaron de pedir cafés y bocadillos en los mostradores habilitados a las entradas de bares como el Tabacos, en Concheiros, que al mediodía tenía incluso unos cuantos clientes esperando a ser atendidos en un espacio en el que, hasta la noche de ayer, había una animada terraza.

Los vecinos de los concellos del área metropolitana de Santiago afectados por las nuevas restricciones que les impiden salir fuera del área cerrada perimetralmente y que obligan al cierre de la hostelería durante un mes asumen con resignación unas limitaciones que esperan sirvan para doblegar la curva de contagios. En Oroso, Val do Dubra, Vedra, O Pino, Boqueixón y Trazo (Ames y Teo ya estaban en nivel rojo) la mayor parte de las cafeterías y restaurantes han optado por acogerse a la posibilidad de servir a domicilio o dar consumiciones para llevar, aunque con facturaciones muy mermadas que obligan a enviar al ERTE a la mayor parte de la plantilla. Formar parte de la zona roja tiene, eso sí, algún aspecto positivo, ya que ahora se reabre la comunicación con Santiago, lo que permite a algunos negocios, sobre todo panaderías y carnicerías, volver a atender a su clientela de la ciudad y ellos mismos pueden acudir a Compostela a hacer compras en las grandes superficies y el comercio.

«Qué raro se hace pasear por aquí así», comentaba un vecino de Ourense. Y es que muchos bares del centro que no cierran nunca sus puertas, en esta ocasión ni siquiera optaron por el reparto a domicilio. Aunque en la ciudad de As Burgas las restricciones en la hostelería se iniciaron hace un mes (primero sin uso de barra, luego de todo el interior y hasta ayer solo convivientes), este sábado culminó la crónica de una muerte anunciada. Los paseantes son esencialmente vecinos que salieron a hacer la compra al supermercado. Se pudieron ver a las tradicionales pulpeiras en la calle al lado de cafeterías que han instalado a sus puertas barras improvisadas con mesas pegadas unas a las otras. Sin embargo, esto no fue lo más habitual.

La mayor parte de los establecimientos hosteleros de la ciudad cerraron a cal y canto sus puertas, sobre todo en los barrios. En el centro, algunos resistieron a base de cafés para llevar y algún que otro pincho, sobre todo por la mañana. «Estamos abiertos para dar servicio a nuestros clientes», dice la propietaria de una cafetería que sabe que durante este mes no recaudará para cubrir gastos. Y los clientes lo agradecieron, incluso aquellos que nunca habían consumido por la calle. Y aunque no pensaban tomar ese café de mañana lo hacen por deferencia. La primera jornada de cierre de bares fue la de la resistencia.

Con los restaurantes, más de lo mismo. La carta del menú está en la puerta de muchos de ellos para animar al nuevo sistema de consumo de comer sin cocinar en casa. Otros también se han apuntado a los mensajes de WhatsApp entre sus clientes para explicarles que, a pesar de las circunstancias, sus cocinas siguen abiertas para servirles. La primera jornada, que amaneció soleada y se nubló al mediodía, fue la de la resistencia pasiva.

Y mientras, a pocos kilómetros, por ejemplo en la villa alaricana, los vecinos disfrutaban de conversaciones en las terrazas y de la feria en el exterior. Fue la cara y la cruz de unas limitaciones que en el área de Ourense, O Carballiño y Verín llegaron para quedarse, al menos, por un mes.

El sábado en Lugo comenzó como un espejismo. Por la mañana, las calles del centro estuvieron abarrotadas de manifestantes que acudieron a la protesta hostelera, dando vida también a los comercios de la zona. Una vez disipada la multitud, la tarde transcurrió con un ligero ambiente de paseo familiar y fueron pocos los que se decidieron a entrar en las tiendas del centro. Apenas abrieron bares para ofrecer café o comida para llevar y el poco tránsito que hubo se lo quedaron los quioscos.

Los hosteleros también se movilizaron en Viveiro y Burela, ambos municipios de A Mariña en alerta roja. El sector protagonizó concentraciones por la mañana prácticamente en todas las localidades mariñana demandando la apertura. No entienden que se les «demonice» cuando las autoridades sanitarias de la zona están explicando «que el virus tiene su origen en brotes familiares». Lamentan que hayan estado adaptando sus establecimientos a las nuevas normativas desde marzo para acabar obligándoles a cerrar. Tuvieron el apoyo de distribuidores y proveedores en las protestas.

Ferrol retrocedió ocho meses. Se situó en aquel sábado 14 de marzo cuando todos los negocios de hostelería tenían echada la verja, pero esta jornada de actividad comercial y social en A Magdalena fue muy distinta: hay incertidumbre, sí, pero también más conocimiento; hartazgo, pero también resignación y confianza. Conforme fueron abriendo los establecimientos comerciales, el aspecto de las principales calles del centro se asemejaba más a un sábado cualquiera. La ausencia de los establecimientos de hostelería fue notable, sobre todo por la carga emocional de un cierre que vuelve a golpear al sector. Sillas y mesas apiladas y sombrillas recogidas evidenciaban en la calle Real, la plaza de Amboage o el Cantón el apagón de decenas de negocios que deben permanecer un mes sin actividad, salvo excepciones.

La normalidad está caracterizando el primer día de cierre de la hostelería en los concellos afectados por las restricciones de la Xunta en la comarca de O Salnés: Vilagarcía, Cambados, Vilanova y O Grove. Las respectivas policías locales informan de que los negocios están cumpliendo las normas y no ha sido necesario interponer ningún tipo de denuncia. Los bares y restaurantes que abren son una minoría, y los que levantaron la persiana lo hicieron para improvisar un mostrador en la puerta para despachar la comida para llevar. Los locales consultados constatan que, a lo largo de la mañana, han recibido a varios clientes pidiendo café o pizza para llevar. El sistema del táper parece que no triunfa tanto en los furanchos, donde, aunque permanecen abiertos en municipios como Meaño, Ribadumia y Meis, notan un descenso de clientela debido al cierre perimetral de los concellos limítrofes.

Las calles de Lalín, A Estrada y Silleda estuvieron más grises que de costumbre. No solo por la meteorología. También por los cientos de rejas de locales. La inmensa mayoría de los bares y cafeterías decidieron no abrir. No obstante, unos cuantos se agarraron a la posibilidad de servir bebidas o comidas para llevar y siguieron trabajando para intentar reducir el impacto de la crisis. Mayoritariamente, lo hicieron aquellos que combinan el servicio de cafetería con el de pastelería o restauración. Como las pastelerías París, La Artesana, Arcay's o Dulces Encantados de Lalín o los despachos de las panaderías Cervela y Retiro en A Estrada.

La primera jornada sin hostelería ha dejado muy tocado a un sector clave en la economía de Vimianzo por el efecto de arrastre que tiene en otras localidades próximas como Zas, Baio, A Ponte do Porto o Camariñas. El cese de la actividad deja en sus casas a medio centenar de autónomos y pone en jaque el futuro de 150 empleos directos en la capital de Soneira. En lo que a incidencia se refiere las primeras horas vinieron marcadas por la normalidad y la tranquilidad.

Texto elaborado por L. Penide. R. Estévez, R. Domínguez, S. Luaña, X. Melchor, B. Couce, M. Sande, U. Carrera, T. Longueira