Bajan los casos activos de covid-19 por primera vez en más de veinte días

La Voz de Galicia U.R.

la voz 08/11/2020 11:32 h

Por primera vez desde el 15 de octubre, los casos activos de covid-19 han bajado en Galicia. Según el último balance del Sergas, hay 10.109 personas con coronavirus, frente a las 10.276 del sábado. Supone una bajada de 167 infecciones activas, lo que no quiere decir que no se hayan detectado nuevos contagios, si no que las altas han sido más. En las últimas 24 horas se registraron 545 positivos, fallecieron cinco personas y otras 707 se curaron. La tasa de positividad también ha descendido hasta el 7,5 %.

En cuanto al número de hospitalizados, bajan en el balance total pero suben los ingresados en uci. Hay 572 personas en los hospitales gallegos (siete menos que ayer), de ellas 89 están en la situación más grave en una unidad de críticos, son cinco más que las que había en el último balance. La tasa de hospitalización sigue alrededor del 6%.

Todas las áreas sanitarias, excepto la de Pontevedra, anotan una bajada de casos:

Vigo: 2.503 casos activos (527 menos) y 112 nuevas infecciones detectadas.

A Coruña: 1.868 casos activos (18 menos) y 43 nuevos contagios.

Santiago:1.226 casos activos (63 menos) y 60 nuevos contagios.

Ourense: 1.082 casos (14 menos) y 61 nuevos contagios.

Pontevedra:1.232 casos activos (3 más) y 62 nuevos contagios.

Lugo: 1.127 casos activos (30 menos) y 61 contagios.

Ferrol: 1.071 casos activos (18 menos) y 43 infecciones diarias.

El número de víctimas mortales asciende a 981 después de los cinco fallecidos que comunicó Sanidade a última hora del sábado. Una mujer de 76 años en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), una mujer de 91 en el hospital Virxe da Xunqueira de Cee, una mujer de 72 años en el Hospital del Salnés que procedía de la residencia intervenida Domus VI de Ribadumia (Pontevedra), un hombre de 65 años en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) y un hombre de 86 años en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

50 concellos gallegos en alerta máxima

El número de municipios en alerta máxima por casos de covid vuelve a situarse este domingo en 50 al elevarse el grado de aviso en los ayuntamientos de Santa Comba, Ponteceso, Vilalba, O Carballiño y Verín, mientras que se rebaja en Neda, Cangas y Moaña.

Así las cosas, con la actualización este domingo del mapa de alertas que cada día cuelga en su página web la Consellería de Sanidade, hay medio centenar de ayuntamientos marcados en rojo (máximo nivel de alerta) y otros 25 en el segundo grado de aviso, el naranja.

De este modo, O Carballiño y Verín, dos de los ayuntamientos que llevaron la delantera en cuanto a medidas restrictivas este otoño por la incidencia del virus, vuelven a figurar en rojo. Estos dos municipios ourensanos encadenan varios días entrando y saliendo del grupo de localidades marcadas en rojo en el mapa del Sergas. En total, son cinco los municipios en este nivel de la provincia de Ourense: Ribadavia, Xinzo de Limia, O Carballiño, Verín y la propia capital provincial.

Con la actualización de este domingo A Coruña figura como la provincia con mayor número de ayuntamientos en máxima alerta tras varias jornadas en las que fue Pontevedra, que solo presenta como novedad la salida del 'rojo' de Cangas y Moaña.

De este modo, al elevarse el grado de alerta en Ponteceso y Santa Comba y degradarse en Neda, en A Coruña hay 20 ayuntamientos que figuran en rojo en el mapa de avisos del Sergas: Ferrol, Narón, Fene, Pontedeume, A Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Carballo, Malpica, Ponteceso, Cabana, Vimianzo, Santa Comba, Ordes, Santiago, Ames, Teo y Noia.

Por su parte, en Pontevedra son 19 los ayuntamientos con máxima alerta al existir la única novedad respecto al domingo del pase al 'naranja' de Cangas y Moaña. Los municipios pontevedreses en rojo son Cambados, O Grove, A Guarda, Lalín, Marín, Mos, Nigrán, Poio, Pontevedra, O Porriño, Ponteareas, Redondela, Ribadumia, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Soutomaior, Tui, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Por último, en la provincia de Lugo se elevan a seis los municipios en rojo, con la novedad de Vilalba, que se suma a Cervo, Lugo, Chantada, Viveiro y Burela.

La entrada en el nivel máximo de riesgo de todas estas localidades implica que se detectaron más de 21 casos de coronavirus en los últimos siete días. Con todo, en las urbes de más de 50.000 habitantes, el umbral para detectar el aviso va en función del tamaño: Ferrol --más de 76 casos en una semana--, Pontevedra --más de 96--, Santiago --más de 112--, Lugo --más de 112--, Ourense --más de 120--, A Coruña --más de 276-- y Vigo --más de 332--.