Médicos de primaria seguirán pidiendo PCR de contactos estrechos pese al Sergas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia U.RODRÍGUEZ

Redacción / La Voz 07/11/2020 20:08 h

«Aumentar la capacidad de detección y evitar duplicidades», son los motivos que esgrime la Consellería de Sanidade para justificar el nuevo protocolo del Sergas según el que los médicos de atención primaria ya no deben pedir una prueba PCR a los contactos estrechos de un positivo, una tarea que queda en manos de la Central de Seguimiento de Contactos. El objetivo, según la Xunta, es desburocratizar el trabajo de estos facultativos y dotarlos de más tiempo para la actividad asistencial.

Los médicos recibieron hace unos días un correo electrónico enviado desde las gerencias en el que se les pedía que dejasen de solicitar las PCR a los contactos estrechos de sus casos confirmados. «O sorprendente é que nese correo daban a atender que o Centro de Seguimento non estaba a funcionar ben, pero que tratarían de melloralo. Se nós podemos botar unha man facendo investigación de casos, do que presumían hai pouco, non entendemos ese tipo de medidas», explica Jesús Sueiro, portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar.

«Ten pasado máis de unha vez que aos mesmos convivintes dun caso, non os chaman e, finalmente, lles pedimos nós a proba, creo que entra dentro da nosa competencia e da nosa responsabilidade. Non pode haber xente que pode estar infectada sen testar» , denuncia Sueiro que advierte que es algo que seguirá haciendo como médico de atención primaria.

Además, explica que ni ellos mismos saben quién trabaja en la Central de Seguimiento. «A Consellería non acaba de explicarnos cantas persoas ten contratadas, nin cal é o seu método de traballo, nin o lugar no que están físicamente. Non temos coordinación ningunha nin coñecemento», afirma Jesús Sueiro.

Por su parte, el Consello Galego de Colegios Médicos, se ha pronunciado asegurando que apoyarán «a todos los médicos, que con el criterio adecuado de la praxis médica les sea preceptivo realizar dicho test, y que sean objeto de sanción por parte de la Consellería, que presentaremos en todas las instancias que fuese preciso, los medios para su defensa. La transparencia, así como la falta de coordinación entre los centros de seguimiento de covid y Atención Primaria, es una reclamación constante de nuestros profesionales, que son los más capacitados para solventar las deficiencias del sistema».