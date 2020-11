Los bares amanecieron vacíos, pero sus trabajadores recorrieron Lugo entre aplausos en una protesta multitudinaria

«Invertí más de 50.000 euros en acondicionar la terraza para que ni eso nos dejen utilizar», asegura el propietario de otro restaurante lucense

Los trece empleados que trabajan en la Cook, un negocio ubicado en la plaza de Augas Férreas de Lugo, fueron a ERTE el viernes. Así lo explica el gerente de este local, Suso Díaz. «Pechar é unha decisión demasiado drástica. Isto é unha ruína, estámonos endebedando para moitos anos e eu, este 2020, sei que vou perder miles de euros», comenta el empresario, que también reivindica que los contagios en el sector son «residuales» y se producen en locales que no cumplen la normativa. Díaz no comprende que no se permita el servicio en las terrazas, «nas que invertemos moito diñeiro».

