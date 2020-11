Arranca en 60 concellos el mes de limitaciones para recuperar el control y salvar las Navidades

El 60 % de la población, la que vive en la Galicia urbana y en los concellos más afectados por el covid-19, se enfrenta desde las 00.00 del sábado y durante el próximo mes a una serie de restricciones de la actividad y la movilidad, imprescindible para recuperar el control de la epidemia, restaurar las capacidades del sistema sanitario y hacer lo posible para que en Navidades haya algo que celebrar.

Los afectados

Almendras urbanas. Las medidas más restrictivas le afectan a 60 concellos: las siete ciudades, los municipios que forman su almendra urbana más inmediata, además de aquellos que tienen una incidencia de más de 200 casos por 100.000 habitantes con tendencia creciente.

Las restricciones

Movilidad y actividades. El objetivo fundamental es evitar las concentraciones de personas y los contactos sin las medidas de distanciamiento y protección. Por tanto, solo se puede salir de los concellos o áreas señaladas por causas justificadas: trabajo, estudios, cuidados sanitarios, servicios esenciales, atención de menores y dependientes u otras cuestiones de «análoga naturaleza».

Los perímetros

El alcance del cierre. El espíritu de la norma es restringir la movilidad, con lo que se desaconseja cualquier desplazamiento innecesario. En los concellos con cierre aislado el límite es claro, el del propio municipio. En los cierres agrupados (que son las ciudades y sus entornos, además de Lalín-A Estrada-Silleda y Vilagarcía-Vilanova-Cambados) se permite la movilidad entre ayuntamientos pero no se recomienda. Por ejemplo, se puede ir desde Oleiros a Arteixo libremente aunque lo que pide Sanidade es que no se haga si no es necesario. Galicia en su conjunto no tiene cierre perimetral y la circulación en tránsito está permitida por toda la comunidad, incluso a través de los concellos con estas limitaciones más estrictas.

Confinamiento

No hay aislamiento domiciliario. La diferencia fundamental con el estado de alarma en el momento más duro de la epidemia es que no hay confinamiento domiciliario, sí toque de queda de las 23.00 a las 06.00 horas como en el resto de Galicia. Por tanto, existe libertad de movimiento dentro de la zona de referencia en el horario permitido.

Reuniones

Solo convivientes. Las reuniones tanto en el espacio público como privado, incluidos los domicilios particulares, está restringidas a las personas convivientes, las que sean; que también pueden salir todas juntas a caminar, a pasear al perro, o a realizar cualquier otra de las actividades permitidas. Lo que no pueden es reunirse con miembros de otras familias o núcleos de convivencia, ni en la calle ni en otros lugares.

Deporte

Federado o individual. El deporte federado no sufre grandes cambios, únicamente se reduce el aforo de público a 30 personas en los pabellones y recintos cerrados y a 75 en espacios públicos. Por contra, los deportistas no federados solo pueden realizar su actividad de manera individual. Como mucho está permitido que les acompañe el monitor en caso de especialidades que así lo requieran. Además, la instalación en sí donde se realice tiene un límite de aforo del 50 % y obligación de guardar distancia interpersonal.

Bares, comercio y juego

A domicilio y recoger. Cierra un mes toda la hostelería excepto para elaborar comida, que puede abrir hasta la 01.00 horas, pero solo para enviar a domicilio o para recogida en el local, que tiene el límite de las 23.00 horas, porque a partir de esa hora se hace efectivo el toque de queda. Los casinos, bingos, salones de apuestas y similares cierran por completo. El comercio, peluquerías y otros servicios similares funciona como en el resto de Galicia.

Ocio y cultura

Al 50 %. Como norma general el aforo de todos los espacios está limitado al 50 %, con un límite de 30 personas en interiores y de 50 al aire libre, en actividades como el cine, teatro o similares.

Las reglas básicas a cumplir en toda Galicia para parar el virus

La clave está en minimizar los contactos y los desplazamientos

j. v. lado

El coronavirus se transmite, fundamentalmente, de persona a persona con lo que toda la batería de medidas implementadas están enfocada a las reuniones familiares o sociales porque en ellas, como dice la orden de la Xunta firmada por Feijoo, «pode existir unha maior confianza e relaxación das medidas de seguridade, xa que teñen lugar fóra de ambientes profesionais, laborais ou outros protocolizados». De ahí la necesidad de observar en Galicia fundamentalmente las siguientes medidas.

Autoprotección

MASCARILLAS, DISTANCIAS Y AISLAMIENTO

Todas las medidas de sanitarias y de higiene como el uso de la mascarilla o el distanciamiento social siguen en vigor y son las fundamentales para cortar las cadenas de transmisión del virus. Además, desde hoy las reuniones entre personas que no viven juntas están limitadas en Galicia a seis personas, salvo en los municipios con restricciones especiales donde solo se pueden reunir convivientes. En caso de detectar síntomas o tener contacto con algún positivo hay que aislarse y llamar a los servicios sanitarios. La situación es grave y se mantiene el nivel 2 de alerta.

Movilidad

EVITAR DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS

El covid viaja con las personas con lo que el espíritu general de las normas es evitar todos los desplazamientos innecesarios. En cualquier caso lo que está estrictamente prohibido es entrar o salir en los 60 concellos con cierre perimetral salvo para las actividades esenciales.

Aforos

REDUCIR LAS AGLOMERACIONES

A más personas juntas más posibilidades de un contagio extendido. Por eso los aforos en espacios interiores están reducidos al 50 % y en los cines teatros o similares se establece un máximo de 60 personas dentro y 150 en exteriores. Incluso en las residencias están restringidas las salidas y las visitas se mantienen con unas medidas de seguridad muy estrictas. A los velatorios solo pueden ir 10 personas y a los entierros 25. Además, sigue vigente el toque de queda entre las 23.00 y las 06.00 horas en toda la comunidad.

Comercio

MANTENER LA ACTIVIDAD Y REDUCIR EL RIESGO

Todo el comercio y los servicios como peluquerías o similares siguen abiertos pero con los locales limitados al 50 % de la capacidad. Solo en los centros comerciales se fija un máximo de un tercio del aforo de las zonas comunes. El objetivo es que las personas tengan cubiertas las necesidades básicas y se mantenga la actividad económicas con los mínimos riesgos posibles, con lo que hay que seguir aplicando todas las medidas de desinfección, higiene y separación.

Hostelería

SIGUEN LAS LIMITACIONES

En los bares y los restaurantes solo se puede consumir sentado con un máximo de seis personas por mesa, sean o no convivientes. El aforo está limitado al 50 % -también en las salas de juego- y al 75 % en las terrazas, con las barras completamente clausuradas. Los locales tienen que cerrar a la una y no pueden admitir clientes más allá de las 00.00 horas aunque en realidad nadie puede estar fuera de casa después de las 23.00 salvo para la realización de alguna de las actividades indicadas como trabajar, ir al médico o similar.

Seis personas

LA MEDIDA DE REFERENCIA

El límite de seis personas es el más común a tener en cuenta en todos los concellos de Galicia que no están sujetos a las restricciones más duras. Opera para prácticamente la realización de todas las actividades grupales, ya sean culturales, deportivas o de ocio. Por ejemplo, en las instalaciones deportivas como piscinas o gimnasios es el máximo de individuos que pueden participar en una actividad organizada, siempre con todo el resto de medidas que sea posible aplicar como la separación interpersonal. Incluso para reunirse al aire libre opera este límite

Mejor en exteriores

PARQUES ABIERTOS Y OPCIONES PARA NIÑOS

Está contrastado que el virus se contagia con mucha mayor facilidad en los espacios cerrados con lo que, en caso de poder elegir, son preferibles las actividades al aire libre. Los parques siguen abiertos, aunque la Xunta le recomienda a los concellos que los cierren a las 00.00 horas para evitar el botellón, que sigue prohibido en toda la comunidad. Sin embargo, se pueden organizar en exteriores actividades para niños y jóvenes con hasta un máximo de 50 participantes y los lugares de ocio infantil siguen activos.

¿Hasta cuándo?

UN MES

Las medidas tienen vigencia de un mes pero se revisan en función de la necesidad y proporcionalidad con lo que alguna podría levantarse antes.