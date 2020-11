La falta de vacunas y de personal atasca la campaña antigripal en casi toda España

0

08/11/2020

La campaña de la gripe no solo está siendo atípica y desbarajustada en Galicia. Aunque las comunidades compraron más unidades que nunca —de hecho, por orden del Ministerio de Sanidad se reservaron casi todas para salud pública y apenas llegaron a las farmacias—, las llamadas continuas a la vacunación y el miedo de muchos ciudadanos a padecer un cóctel de gripe y coronavirus multiplicaron las peticiones para pincharse. Y, así, las dosis empezaron a escasear en distintas regiones. Las costuras de la atención primaria, en plena lucha contra la pandemia, cedieron con la campaña antigripal y en algunas comunidades se están tomando soluciones de urgencia porque, además de lidiar con la falta de dosis, batallan también con la escasez de personal para poner las vacunas, tal y como cuentan desde el sindicato de enfermería Satse. A continuación, algunos de los problemas y los lugares en los que surgieron.

FALTA DE DOSIS

Persistente en al menos siete comunidades y puntual en algunas otras. María José García, portavoz nacional de Satse, indica que tienen conocimiento de falta de dosis de la vacuna de la gripe en algún momento de la campaña en Galicia, Navarra, Madrid, La Rioja, Cantabria, Aragón y Valencia. A mayores, también hubo problemas puntuales de abastecimiento de los distintos tipos de vacuna antigripal en el País Vasco, Cataluña o Andalucía, por poner solo tres ejemplos. García valora la situación: «Es cierto que se dio esa falta de dosis, pero también es verdad que se van reponiendo las vacunas y que en muchos lugares ya no hay ese problema. Creo que va a estar garantizada la vacunación para la población de riesgo, aunque se debiera empezar por ella». Ve una diferencia entre Galicia y el resto de comunidades: «En Galicia, y un poco también Valencia, se hizo un gran llamamiento general a la vacunación y, ojo, no digo que eso esté mal. Pero es cierto que debieran establecerse prioridades para evitar problemas de abastecimiento».

PROBLEMAS DE PERSONAL

Comunidades que vacunan hasta los domingos. Otro de los problemas a los que se enfrentaron las comunidades con el comienzo de la campaña de la gripe es a la falta de personal para ponerla. En Madrid se denunció por pasiva y activa esa situación. Y algunas comunidades están contratando ahora más personal de enfermería, ampliando los turnos de trabajo o incluso poniendo vacunas los fines de semana. Pero ya con la campaña en marcha. En Baleares, por ejemplo, hubo vacunación el festivo del 1 de noviembre. Satse tiene constancia de que hubo que tomar medidas, bien de contratación, bien de ampliación de horarios en Extremadura, Valencia, Baleares o Castilla-La Mancha.

VENGA EN DICIEMBRE

Citas para el último mes. En Galicia hay quejas de pacientes de riesgo, con patologías o mayores de 65 años, porque les anularon las citas para vacunarse y les emplazan al mes de diciembre. Pasa en más regiones. Ayer, no era difícil comprobar que esa situación también se da en Madrid, donde las centralitas de centros de salud de distintos distritos de la ciudad emplazaban a quien quería pedir cita para vacunarse a mediados de diciembre.

GRANDES ESPACIOS

Vacunación en centros cívicos, gimnasios y pabellones. En esta campaña atípica, otro de los retos de los sistemas públicos de salud de las comunidades fue garantizar que no se produjesen aglomeraciones de pacientes. Así, en algunas comunidades como Cataluña se decidió sacar la campaña de los centros de salud y se habilitaron centros cívicos, gimnasios o pabellones para llevar a cabo la vacunación. En Galicia no se llegó a ese punto. Pero en muchos centros de salud se habilitó un acceso y una zona específica para que quienes se vayan a vacunar no coincidan con otros pacientes. Ocurrió, por ejemplo, en el ambulatorio A Peregrina de Pontevedra.

EL AUMENTO GENERALIZADO

Illa cifra en un 30 % el aumento de vacunación. El viernes, de visita en Vigo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio a conocer que, en el panorama nacional, el porcentaje de aumento de la vacunación de la gripe es de un 30 %. El dato en Galicia no es tan elocuente de momento —la campaña no acaba hasta finales de diciembre—. Así, según las cifras aportadas por el Sergas, el viernes se habían suministrado 728.789 dosis de la vacuna,. Teniendo en cuenta que el año pasado en toda la campaña en Galicia se pusieron 605.532, el aumento aquí sería del 20 %. Pero hay que ver qué ocurre al final de la campaña porque la comunidad gallega suele ser una de las de mayor cobertura. De hecho, el año pasado su tasa de vacunación fue superior a la media española.

El Sergas garantiza que tendrá dosis disponibles para todos los pacientes que pidieron cita

El Sergas dio a conocer algunos datos relativos a la atípica campaña antigripal del 2020, en la que en Galicia ya se vacunó un 20 % más de población que el año anterior. Aún así, hay quejas por doquier de pacientes a los que todavía no se les puso la vacuna por falta de dosis. El Sergas lanza un mensaje de tranquilidad para todos ellos. Así, indica que hoy, domingo, llegarán aproximadamente 70.000 dosis de vacuna para menores de 65 años y antes de que finalice la campaña otras 86.000 unidades más. Además, se ha solicitado al ministerio una ampliación de 100.000 dosis.

Igualmente, desde la Consellería de Sanidade se informó de que están garantizadas las dosis para todos los pacientes que pidieron cita. Así, indicaron que actualmente están citadas un total de 80.591 personas de 65 o más años y se dispone de un total de 82.686 unidades para esta franja de edad —hay varios tipos de vacuna para distintos grupos de edad—. En cuanto a los menores de 65 años, según el Sergas, se solicitaron 74.372 cita y se dispone, hasta final de campaña, de 155.578 dosis, a la espera de si el ministerio finalmente facilita más.

A los menores de tres años se les va a suministrar Vaxigrip y el Sergas señala que «ya se dieron instrucciones para la reserva de esas dosis».