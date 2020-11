La situación del coronavirus en Galicia, en cuatro gráficos

La segunda ola del virus ha irrumpido con fuerza en toda Europa. Para entender mejor su evolución, la situación asistencial en los hospitales gallegos y la efectividad de los métodos de detección, te lo explicamos a través de estos gráficos Autor La Voz

La segunda ola del coronavirus ha golpeado con fuerza, una vez más, a toda Europa. Los principales países del continente han comenzado ya a desplegar todo el arsenal de medidas restrictivas con el objetivo de frenar una pandemia que amenaza la salud y la vida de miles de personas. En España, el Gobierno ha establecido una serie de indicadores para que sean las comunidades las que, según la situación epidemiológica, adopten las medidas necesarias para controlar la expansión del virus. ¿Cómo es la situación actual en Galicia? ¿Están saturados los hospitales? ¿Se están detectando la mayoría de positivos de coronavirus? Te explicamos, a través de gráficos, la evolución de la pandemia en la comunidad desde el pasado mes de marzo.

El número de casos activos

Galicia ha superado ya la cifra máxima de casos activos de la primera ola, es decir, el número de personas que han dado positivo en el test de coronavirus y que, a día de hoy, no han sido todavía dados de alta. La comparativa no es, en todo caso, equiparable, ya que la capacidad de rastreo actual y el número de test diarios efectuados es ahora mucho mayor, lo que hace que afloren un mayor número de casos, especialmente asintomáticos, que no habrían sido detectados en la primera ola.

El porcentaje de PCR positivas

Relacionado con lo anterior, es importante conocer el porcentaje de positividad en PCR, un dato que informa sobre si los datos de coronavirus en la comunidad están más o menos próximos a la realidad. Este dato responde a una pregunta: ¿cuántas de las PCR efectuadas semanalmente dan positivo? La OMS considera que si este dato está por encima del 5 %, la pandemia no está del todo controlada, y que se está infraestimando el número de casos. El Gobierno de España establece, en este caso, un semáforo para valorar el riesgo de cada comunidad: nueva normalidad, cuando la positividad está por debajo del 4 %; bajo, si no llega al 8 %; medio, hasta el 10 %; alto, entre el 10 y el 15 %; y extremo, cuando hay más de un 15 % de pruebas positivas.

La presión hospitalaria

La principal razón para las medidas restrictivas adoptadas por las autoridades en todos los países es, sobre todo, evitar un colapso hospitalario que tenga consecuencias fatales para la población. Por ello, es conveniente saber si están o no saturados los hospitales. Esto es lo que mide este dato: el número de camas ocupadas en los hospitales con respecto al máximo de las que puede disponer cada comunidad. En este sentido, el semáforo del Gobierno solo habla de nueva normalidad cuando ese porcentaje de hospitalizados por covid es menor al 2 %. Habla de un riesgo bajo cuando ese porcentaje está por debajo del 5 %; medio, hasta el 10 %; alto, hasta el 15 %, y extremo, cuando más del 15 % de las camas están ocupadas. Así ha sido la evolución de Galicia y su situación actual:

La situación de las unidades de cuidados intensivos

Relacionado con lo anterior está la situación de las ucis, en donde se encuentran los pacientes más graves. Antes del inicio de la pandemia, Galicia contaba con un total de 166 camas de cuidados intensivos, que llegaron a ascender, tras la irrupción del coronavirus, hasta las 247, y podría ampliarse todavía más. Este es el dato total de ingresados en uci en Galicia desde el inicio de la pandemia: