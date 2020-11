El presidente de la Diputación de Lugo: «Por que se pechan concellos do PSOE e non do PP cando teñen máis casos?»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 05/11/2020 16:39 h

El presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, lanzó este mediodía una pregunta a la Xunta para que le expliquen los motivos de porqué se ha decidido cerrar perimetralmente unos concellos que tienen menos casos por 100.000 habitantes que otros, señalando que los que se verán afectados por los cierres están gobernados por alcaldes socialistas mientras que los que tienen alta incidencia de covid-19 tienen alcaldes del PP.

«Aínda ninguén me explicou os motivos polos que se pechan concellos con menos incidencia de covid que outros, vexo un sesgo e un agravio comparativo na decisión», señaló Tomé. El presidente lucense puso varios ejemplos, señalando que Monforte tiene 347 casos por 100.000 habitantes, Lugo 396 y Viveiro, 252. En los tres gobierna el PSOE. Mientras, que contrapuso los datos de municipios con alcaldes del PP: «Cospeito ten 513, Palas de Rei, 473; Cervo, 591; e O Incio, 1.146».

El presidente de la Diputación confía en que desde la Xunta alguien aporte una explicación lógica para evitar cualquier tipo de suspicacias.

Duras críticas desde el PP provincial

Desde las filas del PP provincial no han tardado en contestar las palabras del presidente de la Diputación, apelando a la falta de «honorabilidade, porque a política pode ter moitos perfís; no exercicio da política caben amplas interpretacións diferentes, se están feitas con rigor, sentido da honorabilidade e presididas polo interese común, ao que debe servir todo político que mereza tal nome». El diputado Óscar Poy señaló que el socialista José Tomé «esqueceu hoxe todas esas obrigas, para intentar desacreditar a rigorosidade das medidas anticovid postas en marcha pola Xunta».

El mismo portavoz popular señala: «Lidas as declaración do presidente da Deputación e alcalde de Monforte, só é posible lembrar o seu tristísimo papel como presidente provincial no inicio de pandemia. Chegou tarde e pouco ou nada aprendeu en todos estes meses. Por iso mesmo, é atribuíble a que sabe que de novo está perdido na batalla fronte ao covid, esta incontinencia verbal de Tomé diante dos micros nas declaracións referidas».

Poy declaró que las palabras de Tomé «son un insulto á intelixencia dos lucenses e ganas de buscar confrontación nun asunto, a crise sanitaria, na que todos debemos traballar unidos». Los populares le afean que rechazase la petición de colaborar en la elaboración de los presupuestos (el gobierno provincial contestó al PP que harían lo mismo que hicese Feijoo en el Parlamento), «e, despois de facelo, aínda se atreve, a falar de sectarismo».

Óscar Poy señaló que «en Galicia si hai un comité técnico na Xunta, recoñecible, que determina as accións a desenvolver; un comité clínico de verdade non coma o de Sánchez, do que nunca máis se soubo».