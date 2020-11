Estas son las nuevas restricciones de Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia UXÍA RODRÍGUEZ

la voz 04/11/2020 16:10 h

Cierre de casi toda la actividad no esencial, incluida la hostelería, en 60 ayuntamientos gallegos a partir del viernes a las 15.00 horas y durante un mes. En esos mismos concellos se aplicará un cierre perimetral (conjunto en el caso de algunos municipios), por lo que el 60 % de la población tendrá limitados sus movimientos y solo se podrá reunir con las personas con las que vive.

¿Cuáles son los 60 concellos afectados?

A Coruña , Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros (es un cierre perimetral conjunto, es decir, el movimiento entre estos concellos está permitido, pero no fuera de ellos).

, Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros (es un cierre perimetral conjunto, es decir, el movimiento entre estos concellos está permitido, pero no fuera de ellos).







Lugo .

.







Santiago , Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra y Vedra (cierre conjunto).

, Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra y Vedra (cierre conjunto).







Ferrol , Ares, Fene, Neda, Narón y Mugardos (cierre conjunto).

, Ares, Fene, Neda, Narón y Mugardos (cierre conjunto).







Ourense , Barbadás, Amoeiro, Coles, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas y Toén (cierre conjunto).

, Barbadás, Amoeiro, Coles, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas y Toén (cierre conjunto).







Pontevedra , Vilaboa, Ponte Caldelas, Poio, Marín, Barro, Campolameiro, Cerdedo-Cotobade y Soutomaior (cierre conjunto).

, Vilaboa, Ponte Caldelas, Poio, Marín, Barro, Campolameiro, Cerdedo-Cotobade y Soutomaior (cierre conjunto).







Vigo , Mos, Nigrán, Gondomar, O Porriño y Redondela (cierre conjunto).

, Mos, Nigrán, Gondomar, O Porriño y Redondela (cierre conjunto).







Además del cierre de las siete grandes ciudades y algunos de sus municipios colindantes, se añaden a la lista otros concellos por su alta incidencia. En ellos, podrá haber movilidad si son limítrofes. Son estos: Vimianzo, Monforte, Burela, Viveiro, O Carballiño, Verín, Xinzo, Cangas, A Estrada-Lalín- Silleda (cierre conjunto), Ponteareas,Tui, Cambados-Vilanova de Arousa -Vilagarcía (cierre conjunto), O Grove.

¿Qué limitaciones se aplican en estos 60 concellos?

Se restringen todas las actividades no esenciales.











Reuniones sociales limitadas a solo convivientes sin límite, es decir, si en una casa viven ocho personas pueden salir juntas.











Sigue permitidos los movimientos laborales, educativos, de cuidados y sanitarios.











El comercio funcionará con el mismo criterio que en el resto de Galicia. Se podrá ir a comercios con la misma intensidad.











Cierra la hostelería a excepción del servicio a domicilio y para llevar.











La práctica deportiva solo puede ser individual.











Cines, teatros, auditorios reducen su aforo a 30 personas en interior y 75 en exterior.











No se podrá entrar y salir de estas áreas.

¿Durante cuánto tiempo estarán en vigor estas restricciones?

Desde el viernes a las 15.00 horas y durante un mes.

¿Qué pasa en el resto de Galicia?

En el resto de municipios gallegos no habrá restricciones de movilidad, aunque no se podrá entrar en esos 60 ayuntamientos cerrados. Además, las reuniones sociales podrán ser de hasta seis personas no convivientes (hasta ahora estaban limitadas a cinco).

Además, en toda Galicia se establecen nuevas medidas. Se limitan las salidas de usuarios fuera de las residencias, pero se mantienen las visitas. Se reducen aforos en centros comerciales: en zonas comunes un tercio, pero en el interior de las tiendas será del 50 %. El transporte público no escolar reduce su aforo al 50 % en asientos y 25 % de pie.

Esto se suma a las restricciones propias del nivel 2 en el que sigue el resto de la comunidad. ¿Qué implica? Los aforos de comercios, restauración y lugares de culto están limitados al 50 %, un límite que aumenta hasta el 75 % en las terrazas. Además, está prohibido el consumo en barra. En cuanto a las bodas, los asistentes no podrán superar los 100 si se celebran en el exterior y los 50 en interior. Para entierros y velatorios serán 25 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados. Los encuentros deportivos podrán reunir a 150 espectadores al aire libre y 60 en interior.

¿Sigue en vigor el toque de queda?

Sí, además de todas las restricciones, en toda Galicia no se puede salir de casa -salvo por alguna de las excepciones previstas- entre las 23.00 y las 6.00 horas.

¿Los colegios, los institutos y las universidades siguen abiertos?

Sí, toda la actividad educativa continúa sin ningún cambio en toda Galicia.

¿Por qué motivos podría salir de un concello «confinado»?

Hay una serie de motivos que justifican la entrada y la salida de los lugares en los que está establecido un cierre perimetral. Son estos: asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil; retorno al lugar de residencia habitual o familiar; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes; actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables; realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad; cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Dudas sobre el cierre de actividades

Hasta que el DOG publique la orden que entrará en vigor el viernes todavía quedan en el aire muchas dudas sobre el cierre de algunas actividades que hoy no ha aclarado el presidente de la Xunta.