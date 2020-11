La emotiva despedida de Juan José Ballesta en «MasterChef»

0

La Voz de Galicia M. Pérez

Redacción / La Voz 04/11/2020 11:13 h

La de anoche fue una velada complicada en MasterChef Celebrity. Cada vez más cerca de la gran final y con algunos concursantes que ya apuntan como favoritos para medirse en el último duelo (para el que aún faltan algunas semanas), el programa en el que varios famosos demuestran su talento culinario afrontó la repesca y una nueva expulsión. Los concursantes que abandonaron el programa en las semanas anteriores regresaron en la prueba de exteriores para luchar por recuperar su puesto en la cocina. Finalmente lo logró Lucía Dominguín, al ser la mejor cocinando en un reto que sirvió además de homenaje para los sanitarios por su papel desde que comenzó la pandemia del covid-19.

Precisamente Lucía Dominguín no pudo contener las lágrimas al recordar a su madre, Lucía Bosé, que murió el pasado mes de marzo a causa del coronavirus. Aunque finalmente recuperó la alegría al ser repescada.

Ya en la prueba de eliminación, Florentino Fernández, Juan José Ballesta, Celia Villalobos, Ainhoa Arteta y la Terremoto de Alcorcón tuvieron que cocinar un pichón, una receta de Ana Iglesias, la ganadora del último MasterChef. En una nueva vuelta de tuerca, el programa retó a sus concursantes con una dificultad a mayores, los concursantes debían contar ellos los minutos, lo que dejó algunos instantes de lo más hilarantes.

La exministra y el actor fueron los peores de la prueba, y finalmente el jurado decidió expulsar a Juan José Ballesta, que vivió una noche de locura en la que los nervios le jugaron una mala pasada, tras brillar en programas anteriores y recibir los elogios de los tres chefs.

Su despedida fue una de las más emotivas de toda la historia de MasterChef, dejando a sus compañeros desolados. «Te salvas, subes con tus compañeros y te encuentras con un silencio horrible... porque claro, se ha ido Juanjo», se lamentaba Villalobos al subir las escaleras al balcón de los salvados.

«Yo no me he sentido tan querido, tan arropado y tan amado nunca en ningún lado. Me he sentido tan querido aquí que no creo que lo vuelva a sentir en ningún programa», decía entre lágrimas Juan José Ballesta, mientras el resto de sus compañeros no podían tampoco contener el llanto.

«Os quiero mucho, os llevo en el corazón. De mí ya no os libráis en vuestra vida», les decía a sus compañeros de cocina. Y aseguró que veía ganador a Nicolás Coronado: «Lo conozco desde hace años y es mi hermano».

«Masterchef me ha dado la vida. No sé explicarlo. Me he sentido tan querido, tan respetado, tan aceptado... No me esperaba esto, que fuera a entrar en el programa, que fuera a quererme tanto la gente, que me lo fuera a pasar tan bien... Ha sido un regalo. Muchas gracias», decía al final de programa.

El programa de La 1 se convirtió de nuevo en el más visto de anoche, con 2.531.000 y una cuota de pantalla del 21,6 %.