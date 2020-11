Ayudas genéricas, dispares, temporales e insuficientes para una hostelería en la diana

Aseguran que no son el problema, sino parte de la solución. La hostelería, uno de los sectores económicos clave en España, se ahoga en plena pandemia, víctima de las restricciones más duras y prolongadas. Galicia no es ajena a esta situación, aunque el modelo de negocio nada tiene que ver con el del musculoso sector hostelero mediterráneo. Las autoridades han reaccionado de forma descoordinada, hasta para facilitar la formación del personal frente al coronavirus. Esta es una aproximación al escenario actual.

GOBIERNO CENTRAL

Cinco ministerios para los ERTEs, los préstamos ICO y las prestaciones por cese de actividad. Los ministerios de Hacienda, de Trabajo y Economía Social, de Industria, Comercio y Turismo, de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han ido lanzando medidas (algunas prorrogadas) de carácter general a las que se acogen los empresarios y empleados de hostelería como las líneas de avales gestionadas por el ICO para garantizar la liquidez de las empresas, los ERTEs por fuerza mayor (que exoneran parcialmente la cotización a la Seguridad Social y los sueldos de los trabajadores), recién ampliados hasta enero y la prestación por cese de actividad para los autónomos con un descenso de ingresos superior al 75 %, con una segunda partida autorizada.

Desde Industria se apunta que en la próxima conferencia sectorial extraordinaria (el día 13) se consensuará con las comunidades y la FEMP un plan de apoyo a la hostelería. «El Gobierno estudia ampliar el período de carencia y el plazo de amortización de los avales ICO para que las empresas sigan siendo viables hasta que se recupere la normalidad. La moratoria de la deuda hipotecaria, la protección del trabajador fijo discontinuo, el plan de Formación Profesional en Turismo y el plan estratégico de gastronomía son otras medidas», explican.

XUNTA DE GALICIA

La primera en otorgar ayudas directas apuesta por el diálogo. El Gobierno autonómico asegura que «está a intensificar a colaboración e o diálogo co sector turístico» y recuerda que «foi a primeira administración en establecer axudas directas, polo que destaca a necesidade da implicación tamén das demais administracións». «A Xunta xa activara axudas a este sector a través do Plan de Reactivación do ocio nocturno, dotado con 6,8 millóns de euros», añade, mencionando también los préstamos y microcréditos. «Estase a perfilar na Mesa do Autónomo e no Diálogo Social un plan de rescate para persoas traballadoras autónomas e microempresas de 70 millóns de euros para que se poidan beneficiar 30.000 autónomos e 10.000 microempresas. A iniciativa inclúe axudas directas de entre 1.200 e 6.000 euros para apoiar aos sectores máis afectados pola pandemia», concluye.

AYUNTAMIENTOS

A Coruña, de los más activos. En marzo, exención de tasas de terraza (más ampliación de su espacio), aplazamiento de impuestos, cambio de licencia de ocio nocturno a cafetería, peatonalización de calles, Plan de Reactivación Económico y Social (Presco) de 13,2 millones para autónomos, microempresas e incentivar el consumo, ayudas para adaptar los locales y transformación digital.

Vigo, hacia el 2021. Exención de pago de tributos y ampliación de terrazas, bonificación de pagos en aperturas y adaptación de locales. Para el 2021 se congelan o suprimen tasas., como licencia de obras.

Santiago, tributos, flexibilización, ayudas a la adaptación. Eliminación de tributos durante el cierre y compensación de la tasa de terrazas, eliminada para el 2021. Flexibilización de acondicionamiento y establecimiento de terrazas. Plan de reactivación económica con ayudas a la mejora de instalaciones e innovación..

Lugo, diversidad. Ampliación y acondicionamiento de terrazas, peatonalización de calles, exención de tributos, Plan Reanima (ayudas directas, también para conciliación), Lugo Seguro (formación), Tardeos (animación en las calles).

Ourense y provincia. En la capital, reducción proporcional de la tasa de terrazas y eliminación retroactiva de la de veladores. Ayuda de 2.000 euros por autónomo y propuesta de bonos de consumo. En Xinzo, sin ayudas específicas, aplazamiento y cancelación de tributos. En O Carballiño, 1,8 millones en general, con futuros bonos de consumo. Barbadás señala que la competencia es de la Xunta. En Verín, ayudas por cierre voluntario y exención de impuestos. En Bande, 300 euros por bar. En O Barco, ampliación de terrazas, comprar de material sanitario y tarjetas de descuento para clientes. En A Rúa y en Celanova se actuó sobre dimensiones y tasas de terrazas.

Pontevedra, ayudas generales. Exención del 31 % del canon de terrazas. Ayudas de 1,25 millones para mejora de todos los negocios, no solo hostelería.

Ferrol, planes PAME. Segunda convocatoria del Plan de Mellora para a Empregabilidade (ayudas a pymes y autónomos; la primera fue de dos millones). Peatonalizaciones.

Información elaborada con la aportación de Alejandro Martínez, Rosa Martínez, Lorena García Calvo, Miguel Ascón, María Cobas, Xosé Manoel Rodríguez, Maite Rodríguez, Christian Casares y Antía Urgorri.

La patronal pide exoneración de tributos, consenso y flexibilidad

Los empresarios, que han multiplicado sus protestas, aseguran que «la situación actual genera un riesgo real de viabilidad presente y futura de las empresas hosteleras, con lo que eso significa de perdida de tejido empresarial, puestos de trabajo y de riqueza».

La Asociación de empresarios de Hostelería de A Coruña fue una de las impulsoras de las reivindicaciones. Califica de irrisorias las ayudas al ocio nocturno para el pago de alquileres y se queja de que muchas de las de los ayuntamientos están sin resolver aún.

También incide en la gran diversidad de líneas de negocio que se esconden bajo el término genérico «hostelería», mencionando los subsectores de ocio nocturno, eventos y banquetes (dos de los más afectados), restaurantes, bares y cafeterías, hoteles y alojamientos de todo tipo (a quienes las restricciones de movilidad ahogan especialmente) y otros vinculados desde proveedores y distribuidores a guías turísticos, enoturismo, comercio turístico («a quienes no se les reconoce en las ayudas», apuntan).

Dadas las obligaciones de pago, la patronal propone que «las ayudas que la Administración autonómica sean consensuadas con el sector». Por eso, solicita que los ERTEs sean flexibles y vuelvan a las condiciones del 14 de marzo (exoneración total de las cuotas de la Seguridad Social o uso compensatorio de los fondos europeos), la suspensión de la cuota de autónomos o ayuda similar, moratorias alargamiento de plazos de amortización de préstamos, exoneración de tributos municipales, fraccionamiento y aplazamiento de los nacionales y autonómicos, ayudas directas y arbitraje con los arrendadores.

Rueda anuncia estímulos específicos en 10 o 15 días

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó que el Gobierno gallego establecerá ayudas directas para los profesionales de la hostelería y el turismo «más afectados» por las restricciones aplicadas debido a la pandemia en un plazo de «10 o 15 días».

Alfonso Rueda señaló que la Xunta es «consciente» de la situación «complicada» que afrontan «el turismo y especialmente la hostelería» debido a las restricciones aplicadas para contener los contagios. Aunque se mostró convencido de que los profesionales de estos sectores entienden que se hayan adoptado estas medidas, recalcó que las restricciones conllevan un práctico impedimento a su trabajo. Así, concluyó que las limitaciones de reuniones a las celebradas entre convivientes establecidas en algunos municipios pueden ocasionar una repercusión «muy perjudicial».

Administraciones e implicación

Por ello, consideró precisa una implicación de las administraciones que dé respuesta a esta situación. A este respecto, Rueda recordó que el Ejecutivo autonómico articula medidas de apoyo a estos sectores desde hace meses y anunció que se intensificará esta colaboración.

De este modo, el vicepresidente primero de la Xunta explicó que se establecerán ayudas directas a los profesionales cuyo negocio se ha visto afectado por las consecuencias de la crisis sanitaria «de modo inmediato» y ha esperado que las demás administraciones actúen en la misma línea.

En este sentido, apuntó que los ayuntamientos pueden apoyar a estos sectores con «rebajas y bonificaciones» en tasas municipales e incidió en la necesidad de que el Gobierno central aplique el IVA superreducido a los productos turísticos, lo que «tendría un efecto directo en el alza de consumo» y permitiría una «recuperación» del negocio.

Así, Alfonso Rueda criticó que, mientras los gobiernos de otros países han congelado o disminuido los impuestos, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez haya optado por no reducir algunas tasas y elevar otras.

Asturias: sin tasas locales y con complemento autonómico

Asturias, con una estructura socioeconómica similar a la gallega, ha tomado tímidas medidas de apoyo al sector, entre las que se incluye un complemento autonómico de 400 euros para 8.700 autónomos (también del sector comercio). El ayuntamiento de Gijón mantendrá la suspensión de las tasas durante el cierre. Madrid, por su parte, inició una campaña en la que se defiende la seguridad de consumir en terraza.

¿Qué pasa en el resto de Europa? Alemania, la más dura pero la que más ayuda al sector

Toda Europa ha puesto a la hostelería en el centro de la diana, con mayor o menor intensidad en el decreto de las órdenes restrictivas de su actividad. Ha países en los que ha significado un golpe a la cultura popular, y otros en los que el daño a la economía en aras de la protección de la salud pública fue máximo, pero cada gobierno ha contrarrestado los efectos de sus decisiones de un modo muy diferente. Estos son algunos ejemplos.

ALEMANIA

El ejemplo. Angela Merkel ha acordado con los gobernantes regionales un cierre absoluto de la hostelería durante un mes más., salvo el servicio a domicilio. Autónomos y pequeñas empresas recibirán el 75 % de las pérdidas, tomando como referencia el año pasado. En total, diez mil millones de euros destinados a esta partida.

REINO UNIDO

El pub, la segunda casa. Además de ayudas del 80 % del salario de los empleados, también de los que están a tiempo parcial, el Gobierno de Johnson paga la mitad del coste de las consumiciones para que no decaiga el consumo. Subvenciones de hasta 30.000 euros y aplazamiento de impuestos, otras medidas.

ITALIA

Dos partidas en una semana. Después de los 5.400 millones aprobados hace siete días, el Gobierno autorizó otra partida de 1.500 millones para ampliar el número de pequeños empresarios beneficiados, divididos en tres niveles.

FRANCIA

Toque de queda y rescate. Al mismo tiempo que dictaba el toque de queda anunciaba hasta 10.000 euros mensuales para empresarios del sector con menos de 50 empleados y que perdiesen la mitad de su facturación.

PORTUGAL

Confinados, pero con restaurantes. El 70 % de la población estará encerrada, pero la restauración seguirá abierta.

PAÍSES BAJOS

Cierre parcial, bares clausurados e inyección directa de dinero. El primer ministro señaló al dolor de la hostelería y anunció ayudas sin concretar.

Los contagios en el sector hostelero de Madrid no llegan al 2 %, según un estudio del Samur

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este martes que los contagios detectados en el sector de la hostelería de la capital no llegan a un 2 por ciento (1,16 %) ya que cumplen con medidas de seguridad, son inspeccionables y tienen garantías que lo convierten «en un sector seguro». Un estudio elaborado por Samur-Protección Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, desgrana que los clientes contagiados en la restauración solo suponen un 1,16 %, mientras que los contagios en reuniones sociales y domicilios suponen el 40 % de todos los contagios. Villacís ha asegurado que se ha dado una «instrucción básica» a la Policía Municipal «para hacer cumplir las normas», y ha recordado que este pasado fin de semana se han disuelto «258 fiestas privadas» y que el Consistorio ya trabaja en acelerar los procesos para los cerramientos parciales de terrazas. La vicealcaldesa ha puesto de manifiesto que ya hay 40.000 negocios del sector que han cerrado «y es probable que cuando termine el año sean 85.000 negocios». El primer objetivo tiene que ser salvar vidas, pero hay que hacer posible conciliar la economía con su trabajo». Villacís reiteró que «no está sobre la mesa» confinar la capital ni la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «rehusar de sus obligaciones». «Ahora se trata de ver lo que está funcionando. Algo se estará haciendo bien en Madrid», ha defendido.

El chef David Muñoz pide un grupo de diálogo con el Gobierno

David Muñoz, que mantiene cerrado su restaurante DiverXO (con tres estrellas Michelin, en Madrid) por las restricciones impuestas por la pandemia, abogó por «crear a nivel nacional un grupo de hosteleros que haga de interlocutor con las autoridades» y busque soluciones para que el sector «salga adelante». «Cada hostelero que se quede en el camino es un drama», dijo.