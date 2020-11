Las ucis alemanas prevén un nuevo máximo de ingresos con covid en dos semanas

0

La Voz de Galicia Redacción

EFE 02/11/2020 11:36 h

Las unidades de cuidados intensivos (UCI) en Alemania podrían registrar un nuevo máximo de ingresos por covid-19 en tan solo dos semanas y se encuentran en una situación que hoy ya es acuciante ante la falta de personal especializado, advierten los expertos.

«En dos o tres semanas superaremos el máximos de pacientes en las unidades de cuidados intensivos de abril, y es algo que ya no podemos evitar», advirtió Gerald Gass, presidente de la Sociedad Alemana de Hospitales (DKG), en declaraciones que publica hoy el diario Bild. Recordó que «el que ingrese dentro de tres semanas en el hospital, hoy ya está infectado».

Subrayó, además, que «el número de camas libres se refiere solo a camas y aparatos, no a si también hay personal especializado disponible». El problema en ese sentido es que cuanto más cerca se esté del límite máximo de capacidad de las ucis, más habrá que recurrir a personal no especializado de otras áreas hospitalarias. «Naturalmente, eso no es óptimo, pero en semejante situación de excepción, es justificable», dijo.

Ya el domingo, Christian Karagiannidis, portavoz de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI), reveló que muchas camas aparecen como libres, «pero no pueden ser utilizadas por falta de personal».

«En cuanto a la cifra de camas libres en las ucis, se está creando un falso sentimiento de seguridad», advirtió.

Según datos de la DIVI, el número de pacientes con covid-19 en las ucis alemanas ascendía este domingo a 2.061, casi el triple que los 769 solo dos semanas antes, de los cuales 1.086 reciben respiración asistida.

Actualmente, 20.950 camas en cuidados intensivos se encuentran ocupadas y 7.970 constan como libres; a principios de octubre todavía había 8.706 camas sin ocupar.

En tanto, el comisionado del Gobierno para Dependencia, Andreas Westerfellhaus, llamó a aplazar operaciones previstas, porque muchos especialistas en las ucis «están trabajando ya al límite y advierten con razón de un agravamiento» de la situación.

Solo «un paquete de medidas puede evitar una catástrofe, por ejemplo, aplazar operaciones previstas según la situación in situ», indicó. «La situación es seria, pero manejable, todavía», dijo.

No obstante, los aparatos de respiración asistida solo pueden ser operados por «personal altamente cualificado» y nadie es capaz de «formarlos de la noche al día», agregó.

Alemania registró 12.097 contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, tras el último máximo, de 19.059, el sábado, lo que se atribuye al hecho de que no todos los estados federados comunican sus datos el fin de semana, mientras hoy entran en vigor el parón de la vida pública decretado para noviembre.

Aún así, los casos contabilizados este lunes suponen un nuevo máximo registrado en lunes desde el inicio de la pandemia.

Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche, los positivos contabilizados desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero ascienden a 545.027, con 10.530 víctimas mortales, 49 más en las últimas 24 horas. El RKI calcula que alrededor de 355.900 se han recuperado de la enfermedad y que en la actualidad hay unos 166.500 casos de coronavirus activos. Mientras, en el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 120,1 casos por cada 100.000 habitantes.