«Confinamiento cívico» en Portugal para el 70 % de su población

El covid-19 ha vuelto a torcerle el brazo a Boris Johnson. Tras descartar durante semanas la posibilidad de volver a imponer un confinamiento nacional, el primer ministro se ha visto forzado a llamar a los ingleses a permanecer en sus casas desde este jueves ante la rápida propagación de la pandemia y el temor de que para principios de diciembre el número de muertes supere el récord registrado en la primavera, 980 diarios el 9 de abril; lo cual forzaría a su administración a cancelar las navidades.

«Nadie quiere estar en la posición de tomar estas medidas». Con este tono funesto el premier británico comenzó ayer su comparecencia ante la prensa, la cual se retrasó casi tres horas. Y tras escuchar a los médicos que asesoran a su Gobierno asegurar que si no se toman acciones ahora esta segunda ola podría ser mucho peor que la primera, el líder conservador anunció nuevas medidas. Desde este día 5 y hasta el 2 de diciembre los habitantes de Inglaterra no podrán dejar sus casas más que para hacer compras de alimentos y medicinas, ejercitarse una vez al día, ir a clases o trabajar si no pueden hacerlo en casa.

