Amor Pan defiende que resulta necesaria «una bioética global, afectiva y efectiva»

La Voz de Galicia

A Coruña / La Voz 01/11/2020

Bioética en tiempos del covid-19 es la sexta obra de José Ramón Amor Pan (A Coruña, 1966), profesor y coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI, un libro que califica de «provisional» y que fue escrito tras el confinamiento. En él asegura que «el utilitarismo mata» y se muestra crítico con las recomendaciones éticas en las decisiones en las ucis de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias lanzadas al inicio de la pandemia. Sin intentar ajustar cuentas con lo sucedido, más allá de que para que no se repita, cree que lo que se produjo fue «un problema de gobernanza», tanto en la gestión de los hospitales como de las residencias de mayores, y afirma que «es una obligación ética cambiarlo». En la actualidad realiza acompañamiento espiritual en la unidad de cuidados paliativos del Chuac y tiene claro que en los geriátricos se debería limitar las plazas a 150, un tercio medicalizadas, garantizando enfermería 24 horas al día y cobertura médica.

«La pandemia no ha venido a fracturar el sistema sanitario en España, ya estaba fracturado y todos los sabíamos, pero unos por otros, el hospital sin barrer», afirma este doctor en teología moral, que vincula este hecho no solo a los recortes que se hicieron por la crisis del 2008, sino también a la sobredemanda, a no haber «diseñado adecuadamente el sistema» y apostar por lo que denomina como hospitalcentrismo. «Los políticos, en general, no han estado a la altura en el caso español», estima Amor Pan, que cuestiona la falta de previsión, el relato realizado de la evolución de la crisis sanitaria, los problemas de coordinación y el desgaste provocado entre los profesionales sanitarios y el profesorado, a los que, a su entender, no se ha sabido apoyar. Amor Pan considera que se tomaron las decisiones al albur de las circunstancias sin pensar si era lo correcto, «y en bioética eso tiene un nombre insultante, que es decisionismo».

Ya inmersos en la segunda ola, reconoce que no se muestra optimista, aunque sí esperanzado, y asegura que en un momento en el que se pide resiliencia a la población, pese a que no se ha abogado en muchos años por disciplina social o autocontrol, pone de manifiesto que es necesaria «una bioética global, afectiva y efectiva», y que «tenemos que educar a la gente en la ética de las virtudes».