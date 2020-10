¿Qué puedo hacer y qué no desde ahora en Galicia?

0

La Voz de Galicia

30/10/2020

La Xunta ha publicado el decreto por el que la movilidad queda restringida para el 45 % de la población gallega (1,2 millones de personas) y que incluye también la limitación de reuniones a solo convivientes en las siete ciudades y otros 23 ayuntamientos.

¿De qué concellos no se puede entrar ni salir?

El cierre perimetral queda decretado en:

Santiago/Ames/Teo (es un cierre perimetral conjunto, es decir, el movimiento entre estos concellos está permitido, pero no fuera de ellos).

Narón/Ferrol/Fene/Neda (cierre conjunto).

Pontevedra/Poio/Marín (cierre conjunto).

A Coruña/Arteixo (cierre conjunto).

Vigo

Lugo

Vimianzo

Se suman al cierre perimetral que ya estaba en vigor en:

Ourense/Barbadás (cierre conjunto).

Vilardevós/Verín/Oímbra (cierre conjunto).

O Carballiño/Boborás/O Irixo (cierre conjunto).

¿Desde y hasta cuándo estará en vigor el cierre perimetral?

Desde las 15:00 de este viernes y, en principio, hasta el próximo martes. El comité clínico de Sanidade revisará las medidas dentro de cuatro días, según anunció Julio García Comesaña. En el decreto del presidente de la Xunta no se especifica hasta qué día estarán vigentes estas restricciones y solo hace referencia a que «en aras de los principios de necesidad y de proporcionalidad, las medidas deberán ser objeto de seguimiento y de evaluación continua, a fin de garantizar su adecuación a la situación epidemiológica y sanitaria y a los efectos, de ser necesario, de su modificación o levantamiento. En todo caso, serán revisadas en un período máximo de 7 días».

¿Podría extenderse el cierre perimetral a todos los fines de semana como ocurre, por ejemplo, en Cataluña?

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha indicado este viernes que la extensión de los cierres perimetrales de las ciudades y algunos de sus ayuntamientos limítrofes y de la limitación de las reuniones a solo convivientes a los fines de semana «es una posibilidad».

¿Puedo salir de Galicia este fin de semana si no vivo en uno de estos ayuntamientos?

Sí, puedes salir de cualquiera de los demás concellos. Es decir, el cierre perimetral no se ha establecido en la comunidad al completo. El problema aquí también está en el resto del país. Junto con Galicia, solamente Extremadura y las islas no han cerrado sus territorios al completo. Asturias, Castilla y León y Portugal no permiten la entrada de ciudadanos procedentes de otros lugares.

¿Dónde están limitadas las reuniones a solo convivientes?

En los concellos en los que está limitada la movilidad, también quedan restringidas las reuniones a solo convivientes. Es decir, si vives solo en uno de estos lugares no podrás tomar algo con nadie y solo podrás salir a pasear solo, por ejemplo. Si en tu núcleo familiar de convivencia sois siete personas, podréis estar juntos dentro y fuera de casa.

Estos son los lugares en los que las reuniones están limitadas a solo convivientes: A Coruña, Arteixo, Lugo, Pontevedra, Poio, Marín, Santiago de Compostela, Teo, Ames, Vigo, Ferrol, Narón, Fene, Neda, Ourense, Barbadás, Verín, Oímbra, Vilardevós, O Barco de Valdeorras, en todos los concellos de la comarca do Carballiño (Beariz, Boborás, O Carballiño, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro e San Cristovo de Cea) y en el concello de Vimianzo.

«Esta limitación no impedirá la reunión con personas no convivientes que se produzca por motivos de asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes o personas con discapacidad, o por causa de fuerza mayor o situación de necesidad», señala el decreto.

¿Y en el resto de Galicia?

El resto de Galicia sigue en nivel 2 de alerta y las reuniones están limitadas a cinco personas. Es decir, en todos los lugares que no están en la lista anterior, se pueden reunir un máximo de cinco personas aunque no vivan juntas.

¿Por qué motivos podría salir de un concello «confinado»?

Hay una serie de motivos que justifican la entrada y la salida de los lugares en los que está establecido un cierre perimetral. Son estos: asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil; retorno al lugar de residencia habitual o familiar; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes; actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables; realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad; cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

¿Los estudiantes pueden salir de Santiago o de cualquiera de la otras ciudades este fin de semana?

El cierre perimetral permite a los estudiantes regresar a sus domicilios familiares con el DNI y también podrían volver después al lugar en el que estudian ya que los desplazamientos por motivos educativos están justificados. Aún así, la Xunta ha pedido a todos los estudiantes que no regresen este fin de semana a sus domicilios. El conselleiro de Sanidade ha asegurado que de lo que se trata es de «limitar la movilidad y salvar vidas».

Vivo en uno de los concellos cerrados, pero trabajo en otro distinto: ¿puedo ir el lunes a mi centro laboral?

Sí, los desplazamientos por motivos laborales están permitidos.

¿Puedo ir a visitar a un familiar en una residencia de mayores?

Las residencias no dejarán de recibir visitas. En lo centros situados en zonas de nivel rojo epidemiológico, se puede realizar una visita semanal de una hora de duración, pero debido a las limitaciones de movilidad, solo se podrán realizar si se reside dentro del área perimetrada o en los concellos sin limitaciones.

Un vecino de A Coruña no podría acudir a una residencia de Oleiros, igual que tampoco podría visitar a un familiar que vive en ese ayuntamiento, según confirma Política Social.

Vivo en Oleiros, ¿puedo ir a comprar o a cenar a A Coruña?

No. El cierre perimetral es tanto para entrar como para salir.

¿Qué municipios entran en nivel 3 y qué restricciones implica a mayores este estatus?

Ames, Teo, Ferrol, Narón, Fene, Neda y Vimianzo entrarán en nivel 3 a partir de la medianoche de este viernes. Ya están en este nivel: Santiago, O Milladoiro, O Carballiño, O Irixo, Borborás, Ourense, Barbadás, Vilardevós, Verín y Oímbra ¿Qué quiere decir esto? Está prohibido servir en el interior de los bares y cafeterías, solo se puede consumir en terrazas en las que, además, el aforo está limitado al 50 %.

¿El resto de Galicia sigue en nivel 2?

Sí, todos los concellos no mencionados en la pregunta anterior, continúan en nivel dos. ¿Qué implica? Los aforos de comercios, restauración y lugares de culto están limitados al 50 %. Un límite que aumenta hasta el 75 % en las terrazas. Además, está prohibido el consumo en barra. En cuanto a las bodas, los asistentes no podrán superar los 100 si se celebran en exterior y los 50 en interior. Para entierros y velatorios serán 25 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados. Los encuentros deportivos podrán reunir a 150 espectadores al aire libre y 60 en interior.

¿Sigue en vigor el toque de queda?

Sí, además de todas las restricciones, en toda Galicia no se puede salir de casa -salvo por alguna de las excepciones previstas- entre las 23.00 y las 6.00 horas.

¿Los colegios, los institutos y las universidades siguen abiertos?

Sí, toda la actividad educativa continúa sin ningún cambio.

¿Puedo llevar el lunes al colegio al compañero de mi hijo?

No. En los concellos en los que están limitadas las reuniones a solo convivientes, nadie puede tener contacto con aquellas personas con las que no viva. Los niños podrán seguir acudiendo a clase y tendrán contacto con sus compañeros dentro del colegio, pero no fuera.

Vivo en Vigo y mi mujer vive, por cuestiones laborales, en A Coruña, ¿podemos reunirnos este fin de semana?

Si ella tiene su residencia habitual fijada en Vigo, sí. La vuelta al lugar de residencia está permitida. Si tanto su lugar de residencia, como su centro laboral, están en A Coruña, la respuesta es no.

¿Puedo salir a cenar a un restaurante en Lugo?

Sí, pero solo podrás hacerlo en compañía de las personas con las que vives, si vives solo, tendrás que salir a cenar solo. Además, hay que estar de vuelta en casa a las 23.00.