La exención de las tasas de terrazas de Lugo se amplía hasta el 31 de enero

lugo 30/10/2020 16:57 h

El Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicó este viernes la prórroga del bando firmado por la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, en mayo y septiembre, y que mantiene en vigor hasta el 31 de enero las medidas especiales para extender la instalación de las terrazas de a hostelería lucense, que también incluyen la exención del pago de las tasas correspondientes. Las medidas especiales y la exención de tasas finalizaba este 1 de noviembre, con lo que se prorrogan tres meses más.

La regidora se lo comunicó esta mañana a varios representantes del sector, encabezados por el presidente de la Asociación Provincial de Hostaleiros de Lugo (Apehl), Cheché Real, con los que mantiene reuniones periódicas con el fin de estudiar soluciones que ayuden a mitigar en lo posible las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria y «contribuír así ao mantemento das empresas e dos postos de traballo que crean», apuntó. Lara Méndez recordó que el sector de la hostelería representa el 12 % del PIB del municipio y del 19 % del empleo.

La alcaldesa y los hosteleros también hablaron de la posibilidad de crear zonas de confort para que se puedan utilizar estos espacios en los próximos meses de invierno, con condiciones meteorológicas más adversas, «cunha finalidade, que queden o menor número de negocios no camiño nesta crise».

Por su parte, el presidente de los hosteleros, Cheché Real, agradeció «a relación fluída e a receptividade da alcaldesa, Lara Méndez, ás nosas peticións, porque todo este tipo de axudas representan unha satisfacción para o sector e para os traballadores, porque conservan así a esperanza de manter os negocios abertos e os postos de emprego».

El sector, explicó, «atópase nun pozo negro debido as retricións». Así mismo, destacó que Lugo «está a ser pioneiro na adopción de medidas para axudar á hostalería, non só da provincia e do resto de Galicia, senón tamén de fóra da comunidade autónoma. O Concello vai por diante porque as decisións que se adoptan no marco desta colaboración público-privada en Lugo aínda se están a implementar agora noutras cidades».

Al finalizar el encuentro, tanto la alcaldesa como Cheché Real mandaron un mensaje tanto a los ciudadanos como a los propietarios de los locales para que cumplan de manera escrupulosa las medidas de protección y de cuidado impuestas por las autoridades sanitarias.