El día que el abuelo Paco murió frente al mar

El 4 de septiembre falleció la víctima número 18 de la pandemia en Pontevedra. Los periódicos contaron entonces que el covid-19 había acabado con la vida de Francisco Rapallo, almirante de la Armada e hijo predilecto de Vilagarcía. Pero ese día no solo moría, a sus 79 años, el hombre que, en calidad de comandante, estuvo en la Guerra del Golfo Pérsico o que también fue el alférez más joven de España al haber ingresado en la Escuela Naval Miliar con solo 15 primaveras. Francisco Rapallo era, de puertas adentro, el abuelo Paco; ese hombre entusiasta que no se perdía ni un solo partido de fútbol de los nietos. El que cada semana escribía cartas de puño y letra a los chavales cuando se marchaban a estudiar al extranjero. O al que le daba igual brindar con un ribeiro, un albariño o un vaso de agua porque, al fin de cuentas, el caso era festejar. Su muerte fue como ese brindis. No fue la mejor. Ni la esperada. Ni llegó lo suficientemente tarde. Pero su familia ha sabido sabido buscarle la parte positiva que él también le habría visto.

El abuelo Paco vivía en Madrid con los suyos. Pero necesitaba volver a Galicia cada poco tiempo. Pasado el confinamiento, planeó el regreso a su tierra, a la casa de Sanxenxo en la que veraneaba. Su familia le pidió que esperase. Y él les dijo que necesitaba ver el mar; sentir su ría.

Estaba bien de salud. De hecho, llevaba una vida totalmente activa, a veces ligada todavía a su labor en el ejército, por ejemplo dando conferencias sobre su trayectoria o transmitiendo sus conocimientos sobre armamento. O, a veces solo como el abuelo Paco, yéndose de merienda con los nietos, armando un chat de WhatsApp con ellos o ejerciendo del «disfrutón que él era» en una comida con los suyos.

Había sido fumador

«El único achaque de mi padre es que llevaba treinta años sin probar un cigarro, pero antes había fumado mucho y eso le había tocado los pulmones», indica su hija Beatriz. La familia confiaba en que tanto él como su mujer, María José, se cuidarían en Galicia. Y así lo hicieron. Disciplinado y concienciado con el covid-19, ni siquiera quería quitarse la mascarilla dentro de casa. En Sanxenxo, tal y como quería, volvió a disfrutar del mar, a ir a comprar pescado a la plaza o a recibir la visita de los suyos. El verano parecía transcurrir con la placidez y normalidad habitual. Pero en agosto todo cambió.

El abuelo Paco se contagió de coronavirus. No saben en qué momento, ni en qué lugar. Pero tanto él como varios miembros de su familia dieron positivo por covid-19. Él enfermó y tuvo que ir al hospital de Montecelo, donde permaneció ingresado en planta unos quince días. Luego, pasó a la uci, donde su situación fue empeorando hasta que le comunicaron a la familia que no habría un buen desenlace.

Su hija Beatriz no dio positivo. Así que le permitieron ir a verle. Sabía que sería una despedida. Lo que contaba ella es que esos minutos en la uci de Montecelo le cambiarían la vida. Porque allí descubrió muchas cosas buenas. Se enteró de que su padre había pedido galletas Chiquilín. No le extrañó, porque él era «disfrutón, disfrutón». Lo que le pareció impresionante es que en el hospital, con lo que tienen encima, se las consiguiesen. Beatriz descubrió también que la uci donde estaba su padre había un gran ventanal a la ría de Pontevedra. Y confirmó entonces que «nada en la vida pasa por casualidad». El abuelo Paco falleció poco después frente al mar que tanto quería.

Ahora, la familia aprende a vivir sin él. Algunos tienen mucha suerte, como su nieto Josín, que hace unos días soñó toda la noche con el abuelo. Se iban juntos a un partido. Como siempre.

Una mujer trasplantada que siempre trabajó duro

Lo dice su hijo Pedro con tanto amor como serenidad. Y nadie lo podría contar mejor que él: «Miña nai... que che vou dicir. Para min era a mellor. Tiña un corazón enorme, era boa. E moi traballadora. Ela e meu pai sempre traballaron no campo, na súa explotación, e iso que ela tivo una saúde delicada», señala. Pedro habla de Magdalena Quinteiro, de Vila de Cruces (Pontevedra) que murió con covid-19 a los 68 años, que es una de las víctimas de la segunda ola de la pandemia y cuyo caso demuestra, otra vez, que la muerte ligada al coronavirus no es solo cuestión de edad.

Magdalena vivía en el rural, en la parroquia de Sabreixo de Vila de Cruces. En plena juventud, a los 17 años, tuvo una hepatitis muy dura. Eso le condicionó su salud. Pero no su forma de vida. Porque fue una luchadora y trabajadora nata. Hace doce años, tuvo que pasar por un trasplante de hígado. Y lo afrontó como siempre hacía las cosas: con una fuerza de voluntad tremenda. La operación fue bien y pudo disfrutar de la nueva oportunidad vital.

Sabía que la pandemia podía comprometer mucho su salud, porque sus defensas estaban siempre muy bajas por la mediación para no rechazar el trasplante. Y tanto ella como su marido, Manuel Cacheda, se cuidaban. Pero se contagiaron de coronavirus: «Non sabemos o que puido pasar porque o resto dos contactos estreitos demos negativo», explica su único hijo.

Estuvo en casa con fiebre y luego se hizo necesario que fuese al hospital. Ingresó en el Clínico de Santiago y, al principio, todo parecía ir bien: «Como non podiamos ir vela, falabamos todos os días, faciamos vídeo chamadas e parecía que ía ben. Estaba con ánimo. Tiña o osíxeno posto, pero dicíannos que era máis por tranquilidade dela que por outra cousa». Hubo una noche en la que no le cogió el móvil a su hijo. Y él temió que algo hubiese pasado. A medianoche, recibió una llamada del hospital que confirmaba su temor: «Dixéronnos que en cuestión de horas empeorara moito e que a levaban para a uci», cuenta Pedro, que suspira al llegar a ese punto. «Despois, xa todo foron malas noticias, todo fallaba», dice.

Pasaron varios días pendientes de que sonara el teléfono a las dos de la tarde, que era cuando les daban el parte médico. Si tardaban, pensaban en lo peor. «Era infernal esa espera», recuerda su hijo. Un día, les dijeron que la situación era irreversible. Y a su hijo Pedro le dejaron ir a despedirse de ella: «Puiden estar con ela un pouquiño, iso foi o mellor».

Magdalena falleció en la uci y con ella su pequeña pero unida familia se sintió huérfana. Porque murió la madre de Pedro y la mujer de Manuel. Pero también el pilar de la casa, «a persoa que estaba sempre para todo». Dice su hijo que si pudiera borraría el 2020 del calendario. Lo dice en bajito, con voz quieta. Pero suena a grito desgarrador.

El octogenario al que no le dio tiempo ni de estar en la uci

Castor Barral es otra de esas personas que ponen nombre a la fría lista de cifras de fallecidos de la segunda ola del coronavirus. Vivía en el concello ourensano de Barbadás, uno de los más afectados en este segundo arreón del coronavirus. Y, tal y como cuenta su hijo Carlos, se contagió «a pesares de que non saía da casa e de que todos os demais da familia demos negativo».

Aunque llevaba una vida activa, tenía 86 años y su salud empeoró rápido cuando contrajo el virus. Le ingresaron en el hospital de Ourense. Y falleció solamente dos días después. «Nin tempo lle deu xa a esta na uci, morreu ao pouco de chegar ao hospital», indica su hijo. Se marchó el 29 de septiembre. Y la familia lleva asimilando desde entonces su inesperada despedida.