Sánchez se abre a revisar el estado de alarma en cuatro meses

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 28/10/2020 09:41 h

Tira y afloja entre el Gobierno y el principal partido de la oposición por la extensión de la prórroga del estado de alarma. La pretensión inicial del Ejecutivo, expresada este domingo por el propio Sánchez, es la de ampliar la excepcionalidad hasta el próximo 9 de mayo. El PP exige a cambio de su apoyo a la medida que la alarma se prolongue solo durante ocho semanas para «salvar las Navidades». Y en la sesión de control de este miércoles, Sánchez se abrió a las rebajas, pero solo hasta el próximo 9 de marzo, es decir, alarma durante cuatro meses, y no seis, pero y siempre y cuando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud considere entonces que los índices de contagios lo permiten.

«Primera revisión, 9 de marzo, segunda revisión, 9 de mayo», ofertó Sánchez. A Casado no pareció convencerle: «Está a tiempo, ¿por qué no lo acepta? Mi mano sigue tendida, la pelota está en su tejado». En su intervención posterior, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, recriminó al Gobierno que «la democracia no es un bazar, no se regatea».

El Gobierno acude mañana a la Cámara Baja para solicitar su apoyo para la prórroga sumido en negociaciones de última hora con los grupos parlamentarios, ya que no tiene la mayoría garantizada, debido a que a la oposición, y a parte de sus aliados, les parece un plazo excesivo. En el decreto aprobado recientemente en el Consejo de Ministros se recoge la propuesta de alargar el estado de alarma durante seis meses, algo que podría modificarse a última hora a través de las enmiendas.